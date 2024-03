Abonament komórkowy z internetem stacjonarnym czy mobilnym. Co będzie tańsze?

Osoby wybierające drogie abonamenty komórkowe argumentują to często tym, iż w ofertach łączonych z internetem, którego chyba każdy potrzebuje w domu, są one tańsze. Postanowiłem to dziś sprawdzić, zarówno jeśli chodzi o internet stacjonarny, jak i mobilny.

Pod uwagę w tym zestawieniu będę brał oferty na najtańszy internet stacjonarny, czyli zwykle z limitem prędkości do 300 Mb/s oraz internet mobilny bez limitu transferu danych.

Abonament komórkowy z internetem w Orange

Internet stacjonarny

W Orange światłowody z limitem prędkości do 300 Mb/s wraz z abonamentem komórkowym z limitem transferu danych na poziomie 100 GB, do tego nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne ora wiadomości SMS/MMS, kosztują razem z modem 100 zł miesięcznie.



Z kolei same światłowody to koszt 70 zł miesięcznie. Tak więc można powiedzieć, że to rzeczywiście tańsza opcja niż dajmy na to komórkowa oferta na kartę + abonament na światłowody.



No chyba, że mamy szczęście i w naszej lokalizacji nie ma światłowodów Orange, wówczas możemy zamówić sobie światłowody nju (limit prędkości do 200 Mb/s) z subskrypcją komórkową (limit transferu do 180 GB) i za całość (łącznie z modemem) zapłacimy 65 zł miesięcznie.

Internet mobilny

Co ciekawe, inaczej to wygląda w przypadku internetu mobilnego. Mimo, że to dobro bardziej dostępne dla wszystkich, jest droższe, również w ofertach łączonych.



I to dużo droższe, bo za pakiet z internetem mobilnym bez limitu danych i prędkości oraz abonament komórkowy z limitem 100 GB zapłacimy 120 zł miesięcznie. Co ważne,- bez routera, a więc musimy sobie jego koszt jeszcze do tego doliczyć.



Na szczęście, podobnie jak w przypadku internetu stacjonarnego, mamy tu alternatywę w postaci subskrypcji Orange Flex, gdzie za 80 zł miesięcznie dostajemy dwie karty SIM - do smartfona i routera WiFi, z internetem mobilnym bez limitu danych i prędkości.

Abonament komórkowy z internetem w Play

Internet stacjonarny

W Play światłowody z abonamentem komórkowym z limitem 150 GB kosztują 115 zł miesięcznie, a więc 15 zł drożej niż w Orange. Nawet jak wybierzemy abonament z mniejszym limitem transferu 50 GB, nadal będzie to koszt 105 zł miesięcznie.



Z kolei same światłowody kosztują 60 zł miesięcznie, a więc bardziej się opłaca dokupić tu ofertę na kartę.

Internet mobilny

W przypadku internetu mobilnego są większe różnice. Samodzielna usługa internetu mobilnego bez limitu danych i prędkości kosztuje 105 zł miesięcznie, po doliczeniu oferty na kartę będzie to 135 zł miesięcznie.



Natomiast w ofercie łączonej na internet mobilny z abonamentem komórkowym zapłacimy 155 zł miesięcznie za limit w smartfonie 150 GB w miesiącu lub 145 zł miesięcznie za limit 50 GB transferu danych w smartfonie.

Abonament komórkowy z internetem w Plus

Internet stacjonarny

Klienci Netii posiadający już światłowody z limitem prędkości do 600 Mb/s, mogą dokupić abonament komórkowy z limitem 100 GB transferu danych, łącznie za 110 zł miesięcznie. Warto tu jednak zaznaczyć, że w zestawie jest router w cenie i dostęp do Disney+ na całą umowę.



Jednak samodzielna usługa internetu stacjonarnego kosztuje tu 50 zł miesięcznie, więc bez problemu znajdziemy tu tańszą opcję na ofertę komórkową - na kartę czy subskrypcję albo umowę z miesięcznym okresem zobowiązania, w niższej cenie niż 60 zł miesięcznie.

Abonament komórkowy z internetem w T-Mobile

Internet stacjonarny

W T-Mobile za światłowody z abonamentem komórkowym zapłacimy 100 zł miesięcznie za limit 30 GB w smartfonie lub 115 zł miesięcznie bez limitu z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s.



Z kolei same światłowody kosztują 65 zł miesięcznie, więc również tu bardziej opłaca się oferta na kartę.

Internet mobilny

W przypadku internetu mobilnego są aż cztery możliwości na brak limitów transferu danych, z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s, 60 Mb/s, 90 Mb/s i 300 Mb/s. Jednak w każdym przypadku zapłacimy za nie tylko 20 zł miesięcznie mniej jeśli dokupimy abonament komórkowy, więc również warto tu rozejrzeć się z tańszą ofertą do smartfona.



Najdroższy pakiet z limitem prędkości do 300 Mb/s z abonamentem komórkowym będzie tu dużo droższy niż światłowody, zapłacimy 150 zł za limit 30 GB w smartfonie lub 165 zł bez limitu z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s.

