W zasięgu sieci 5G i światłowodów Plusa już kilkadziesiąt milionów Polaków

Plus poinformował dziś w komunikacie prasowym o stanie rozbudowy swojej sieci internetu mobilnego 5G i światłowodowego oraz o planach jego dalszego rozwoju, w związku z udostępnieniem nowych częstotliwości 5G w paśmie C.

Internet mobilny Plusa

Plus dysponuje najszerszym zakresem częstotliwości w swojej sieci mobilnej, co pozwala operatorami w zasadzie na dowolne agregowanie ich, a z chwilą przyznania nowych częstotliwości 5G w paśmie C możliwości te znacznie się poszerzają.

Na dziś w zasięgu sieci 5G jest 23 mln osób w Polsce (w 1150 mniejszych i większych miejscowościach we wszystkich województwach) - to na starszych częstotliwościach oraz 6 mln osób w zasięgu 5G Ultra (1000 stacji w 257 mniejszych i większych miejscowościach na terenie całego kraju) - to w wyniku właśnie agregacji, czyli łączenia 3 pasm radiowych – dwóch w technologii 5G (2600 MHz i 2100 MHz) oraz dodatkowo warstwy 4G (1800 MHz) – do szybkiej transmisji danych.

Plus przygotowuje się do dalszej rozbudowy sieci 5G, aby zapewnić użytkownikom usługę o jak najlepszych parametrach. W najbliższych miesiącach, dzięki planowanej agregacji pasma C z dotychczasowymi zasobami radiowymi, użytkownicy zyskają dostęp do internetu mobilnego z maksymalną prędkością technologiczną do 2 Gb/s. Wzrost prędkości oraz zwiększenie pojemności sieci jeszcze bardziej podniosą jakość oferowanych usług.

Tak więc jeśli chodzi o maksymalne prędkości, będzie to dwa razy szybciej niż obecnie u pozostałych operatorów, już z wykorzystaniem 5G w paśmie C.



Internet światłowodowy Plusa

Również duży zasięg ma już sieć Plus Światłowód, która dociera do 6 milionów gospodarstw domowych w Polsce, a to przekłada się na 13 milionów populacji w naszym kraju.



Dokładny zasięg światłowodów Plusa w wybranych lokalizacjach można sprawdzić pod tym linkiem. W przypadku poprawnej weryfikacji dostępności, do wyboru w ofercie światłowodów mamy trzy prędkości - do 300 Mb/s, 600 Mb/s i 1 Gb/s.

Źródło: Plus.

Stock Image from Depositphotos.