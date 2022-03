Gdzie kupić PlayStation 5? Sprawdź najlepsze okazje cenowe

PlayStation 5 bije rekordy popularności

PlayStation 5 niewątpliwie zachwyciło graczy. Konsola nie tylko oferuje wsteczną kompatybilność dla ponad 4 tysięcy gier, ale ma masę nowych, świetnych jakościowo produkcji. Do tego nie można zapomnieć o kontrolerze DualSense, który dzięki haptycznym wibracjom i adaptacyjnym triggerom wnosi rozgrywkę na wyższy poziom. Jeśli jesteście ciekawi, jak nowa konsola Sony wypada w zestawieniu z PlayStation 4, odsyłamy tutaj. Porównaliśmy również PlayStation 5 z Xbox Series X, czyli głównym konkurentem najnowszego sprzętu japońskiej firmy.

PlayStation 5 osiągnęło już status najszybciej sprzedającej się konsoli Sony i nieprzerwanie, miesiąc w miesiąc, jest w ścisłej czołówce najlepiej sprzedających się konsol. Sony otwarcie mówi, że PS5 osiągnęłoby jeszcze lepsze wyniki, gdyby nie kłopoty z dostępnością podzespołów - tym bardziej, że cena konsoli w oficjalnych sklepach jest rozsądna - jednak ciężka sytuacja na tym rynku znacznie wpływa na ilość produkowanych konsol.

Wielu graczy liczy, że dostępność PlayStation 5 wkrótce się zwiększy. Niestety, mało rzeczy na to wskazuje - pomimo tego, że PS5 jest na rynku już ponad rok, nadal ciężko jest ją dostać. Nie oznacza to jednak, że konsola jest niemożliwa do zdobycia - tym bardziej, że Sony stale pracuje nad zwiększeniem produkcji PS5 i zwiększeniu dostępności konsoli nowej generacji.

Gdzie kupić PlayStation 5 - Najlepsze ofery

W Polsce jest pełno sklepów z elektroniką, które oferują konsolę PlayStation 5. Niestety, większość z nich nie ma w tej chwili PS5 na stanie, jednak co jakiś czas pojawiają się oferty, które pozwalają kupić PlayStation 5. Należy jednak pamiętać, że przy zakupie trzeba zwrócić uwagę, czy konsola zawiera napęd Blu-ray, czy jest to Digital Edition (bez napędu optycznego). Lista polskich sklepów wraz z odnośnikami do aukcji z konsolą PS5 znajduje się poniżej:

PlayStation 5 można kupić na serwisie aukcyjnym Allegro od innych osób, nie od firm. Jest to sposób nabycia dostępny cały czas, jednak pozostawia on wiele do życzenia i budzi sporo wątpliwości - ludzie odsprzedają konsolę po mocno zawyżonej cenie i jest to zwyczajnie nieopłacalne. Odradzam więc taką drogę zakupu PS5. Z tego względu wiele sklepów nakłada limity na sprzedaż konsoli i pojedynczej osobie pozwala na zakup wyłącznie jednego sprzętu.

Gdzie kupić PlayStation 5 za granicą? Lista stron

PlayStation 5 można kupić z zagranicznych stron, z dostawą do Polski. Warto pamiętać, że każdy oddział firmy ma osobne pule konsol, więc kiedy pojawi się dostawa PS5, warto sprawdzić Amazon z kilku regionów. Kupienie PlayStation 5 z zagranicznych stron zazwyczaj wiąże się z nieco dłuższym czasem oczekiwania. Jest to jednak alternatywa, którą warto rozważyć.

Listę europejskich oddziałów Amazona oraz kilku największych europejskich sklepów z elektroniką znajdziecie poniżej:

Jeśli pojawią się jakieś nowe, aktualne oferty, z pewnością zaktualizujemy ten wpis i damy znać. Udało Wam się już dorwać PlayStation 5, czy dalej czekacie na swoją okazję na zdobycie najnowszej konsoli japońskiego giganta?