Ile trzeba zapłacić dzisiaj za PlayStation 5? Zamiast tanieć, konsola jest coraz droższa

Sprawdziłem ile w marcu 2022 trzeba zapłacić za PlayStation 5. Jeżel liczyliście że do tego czasu konsola stanieje - to nic z tych rzeczy. W sklepach wciąż jest drogo, a w serwisach aukcyjnych... jeszcze drożej.

Premiery elektroniki w ostatnich latach to niekończący się koszmar — zarówno dla producentów, jak i użytkowników. O problemach z podzespołami, łańcuchem dostaw, produkcją napisano już wiele — ale ta historia wciąż trwa. I z każdym kwartałem dochodzi do coraz bardziej kuriozalnych sytuacji. Przykład sprzed kilku dni: Ford sprzeda samochody bez czipów — a takowe zamontuje później, gdy będą dostępne. A to prawdopodobnie jeszcze nie koniec tej historii. Problemy uderzyły niemal w każdą branżę, a gracze którzy przegapili zamówienia przedpremierowe na konsole nowej generacji już przywykli do tego, że konsoli w cenie rekomendowanej kupić się... właściwie nie da. Przeważnie są dodatki, albo jakaś przebitka ludzi którzy odsprzedają upolowane przez siebie egzemplarze na aukcjach. Opcjonalnie: cena o kilkaset złotych wyższa w sklepie.

Sytuacja w 2022 wygląda analogicznie do tego, co obserwujemy od jesieni 2020. Jedyną zmienną są ceny. Jeżeli mieliście nadzieję, że te po jakimś czasie się unormują - to nic z tego. Chcący kupić PlayStation 5 w 2022 muszą liczyć się z... jeszcze bardziej zaporowymi kwotami, które muszą wyłożyć na sprzęt. I tak — zestawy wciąż są nieopłacalne, bo gdyby udało się kupić konsolę w rekomendowanej cenie — oferowane dodatki można skompletować w sklepach (o aukcjach / ofertach na OLX nie wspominając) taniej.

PlayStation 5 w 2022. Ile dzisiaj trzeba wydać na konsolę?

Wbrew pozorom — ofert w popularnych elektromarketach nie ma tak wiele, jak wielu by sobie to wyobrażało. Owszem — konsole pojawiają się (i w dość szybkim tempie znikają), ale trudno jest znaleźć tam jakieś sensowne oferty. Przejrzałem oferty z ostatnich tygodni. Redakcja Łowców Gier i społeczność Pepper stale monitoruje oferty i dzieli się nimi z czytelnikami serwisów. I w ostatnim miesiącu jedną "gołą" konsolą w polskich sklepach była oferta dostępna w sieci sieci EMPIK, która za 2699,98 zł oferowała sprzęt z jednym padem - bez dodatków, bez wypełniaczy. Droższą o blisko 400 złotych niż cena sugerowana producenta. Mało korzystna oferta - zwłaszcza, że rok temu sam kupiłem PlayStation 5 za 2 699 zł. Różnica jest jednak taka, że oprócz konsoli w zestawie była też gra: Marvel's Spider Man Miles Morales Ultimate Edition. I już wtedy nie była to jakoś spektakularnie dobra oferta, jednak na tle dzisiejszych... cóż - myślę, że nie jest tak źle.

To jednak jedyna oferta sklepowa z ostatnich tygodni, która oferuje konsolę bez żadnych dodatków. Pozostałe były mniej lub bardziej wypakowane grami i / lub akcesoriami.

PS5 + Returnal + Death Stranding Director's Cut — 2999 zł

PS5 + dodatkowy kontroler + Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei + Horizon Forbidden West - 3269 zł

PS5 + dodatkowy kontroler + Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei + F1 2020 Edycja Standard + Observer: System Redux Day One Edition - 3099 zł

PS5 + dodatkowy kontroler + Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei + F1 2020 Edycja Standard - 3019 zł

PS5 + dodatkowy kontroler + Horizon Forbidden West - 3199 zł.

...kto śledzi rynek ten wie — że kontrolery (zarówno w bieli, jak i nowych kolorach) w ostatnich tygodniach można było kupić nawet za 249 zł, zaś pudełkowe Horizon (z pudełkiem od PS4, ale darmową aktualizacją do PS5) za 269 zł. Dlatego — jak wspomniałem wyżej — no trzeba liczyć się z cenami rekomendowanymi, finalnie więc zestawy te nie są wcale takie opłacalne. A cena ostatniej ze wspomnianych wyżej ofert... no cóż, nawet jeśli zsumujemy rekomendowaną cenę PS5 (2299 zł), kontrolera (349 zł) i gry (339 zł) - to wciąż daje nam 2987 zł, a nie 3199 zł, jak życzył sobie NeoNet.

To jeśli chodzi o sklepy, a co z Allegro i OLX? Tam ceny lecą w cały świat. PlayStation 5 Digital Edition za 3295 zł czeka na chętnych na OLX wśród wyróżnionych ogłoszeń. Powystawowe PS5 z dwoma padami i FIFA 22 za 3999 zł promuje się na Allegro. Ale spróbujmy zejść na ziemię i sprawdzić te co rozsądniejsze oferty. Bez aukcji, tylko oferty kup teraz. Posegregowane od najtańszych nowe konsole to wydatek co najmniej 3599 złotych.

Także jeżeli mieliście nadzieję że w 2022 ceny konsol będą spadać, to nic z tych rzeczy. A przynajmniej nie w Polsce. A niestety - biorąc pod uwagę problemy z produkcją i dostawami to obawiam się, że za rok będzie jeszcze drożej.