Sony znów na zakupach. Haven dołącza do rodziny PlayStation Studios!

Sony ponownie się zbroi i kupuje kolejne studio. Tym razem do grona PlayStation Studios dołącza Haven Studios, które zostało założone przez Jade Raymond, weterankę branży.

Haven i Sony rozpoczęli partnerstwo niedługo po powstaniu studia Jade, nieco ponad rok temu, lecz teraz japoński gigant postanowił przejąć studio z siedzibą w Montrealu. Po niedawnym zakupie Bungie przyszedł czas na nieco mniejsze studio, które jednak może przynieść gry naprawdę wysokiej jakości. Cena tej operacji nie została ujawniona.

Rozpoczęliśmy współpracę z Jade i jej zespołem na początku 2021 roku, kiedy byli blisko ogłoszenia powstania Haven Studios. Od pierwszego wystąpienia inspirowaliśmy się wizją Haven dotyczącą stworzenia nowoczesnej rozgrywki wieloosobowej, która łączy graczy w pozytywny i znaczący sposób. Byliśmy pewni ich twórczej i technicznej wiedzy, aby zrealizować tak ambitny projekt i byliśmy zachwyceni, że mogliśmy zainwestować w ich podróż w opracowywanie nowego, oryginalnego adresu IP dla PlayStation.

Raymond we wpisie na swoim blogu ogłosiła, że zespół Haven pracuje już nad pierwszą grą. Jak możemy przeczytać, projekt ma być wieloosobową produkcją AAA, która zbuduje systemowy i ewoluujący świat skupiony na wolności, dreszczyku emocji i zabawie, co zapewni graczom rozrywkę i zaangażowanie przez długie lata.

Chociaż opis gry sugeruje coś multiplatformowego, wszystkie dotychczasowe komunikaty przedstawiają sytuację tak, jakby gra mogła być ekskluzywna dla PlayStation 5. Szef PlayStation, Jim Ryan, zaznaczył, że produkcja „wykorzysta moc PlayStation 5”, a gdy Jade Raymond stwierdziła, że Haven „zamierza w pełni wykorzystać niesamowite możliwości PS5, aby tworzyć nowe światy, które inspirują graczy i pozwalają im łączyć się na nowe sposoby”. Rzuca to ciekawe światło na przyszłe plany Sony, bo delikatnie gryzie się to ze wszystkim, co sugerował zakup Bungie.

Przejęcie Haven oznacza również, że Sony będzie mieć swoje pierwsze studio PlayStation w Kanadzie. Raymond założyła Haven Studios niedługo po tym, jak kierowała własnym studiem gier dla Stadii - w zeszłym roku Google podjęło jednak decyzję o zamknięciu wszystkich studiów. Jade ma jednak bardzo bogatą przeszłość, wliczając w to takie firmy jak Electronic Arts i Ubisoft. Kobieta pomimo ogromnego talentu nie może nigdzie zagrzać miejsca na dłużej - pozostaje mieć nadzieję, że Sony to będzie właśnie to, a nie kolejny chwilowy przystanek.