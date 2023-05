Oficjalnie: PlayStation szykuje wielkie show! Zapiszcie tę datę!

PlayStation Showcase jeszcze w tym miesiącu! Czeka nas prawdziwa bomba?

Ostatnie State of Play było w pełni poświęcone Final Fantasy XVI, lecz to nie wszystko, co tokijski gigant ma dla nas szykować. Informatorzy od dłuższego czasu zapowiadali, że Sony wkrótce ogłosi PlayStation Showcase, które ma być prawdziwą gratką dla fanów gier wideo i wydarzeniem przełomowym pod wieloma względami.

Insiderzy tacy jak Tom Henderson czy Andy Robinson zapowiadają, że ma ona wprowadzić nas w nową erę; „drugą fazę” PlayStation 5. Japońska firma ma pokazać zestaw nowych wielkich tytułów oraz nawet akcesoriów. Do tego Sony ma wreszcie dopiąć umowę z Konami, co oznacza powrót wielu kultowych i wyczekiwanych marek oraz oczywiście korzyści dla PlayStation w postaci co najmniej „chwilowej wyłączności”. Według Robinsona możemy spodziewać się takich gier jak remake Metal Gear Solid 3, nowy wpis w serii Silent Hill, a także nową część Castlevanii. Podekscytowani?

PlayStation Showcase maj 2023 - gdzie i kiedy oglądać?

Czy wieści się potwierdzą? Jest na to wielka szansa, gdyż jak czytamy w oficjalnej zapowiedzi wydarzenia, konferencja ma dotyczyć „gier na PS5 i PSVR2 tworzonych przez najlepsze studia z całego świata”. Do tego firma z Kraju Kwitnącej Wiśni zapowiada, że mamy spodziewać się kilku nowych dzieł PlayStation Studios, a także czarujących gier zewnętrznych partnerów i niezależnych twórców. Wygląda więc na to, że współpraca z Konami faktycznie może zostać ogłoszona.

Źródło: PlayStation

Wydarzenie odbędzie się w środę 24 maja o 22:00 naszego czasu. Live będzie dostępny na oficjalnych kanałach PlayStation na platformach YouTube czy Twitch. Planujecie się zameldować i obejrzeć zapowiedzi nadchodzących produkcji spod szyldu PlayStation? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: PlayStation