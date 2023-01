Wygląda na to, że Sony szykuje odpowiedź na Starfielda i pracuje nad własnym RPG w klimatach science fiction.

Project Ooze zagrozi Starfieldowi?

Fakt, że Starfield nie pojawi się na konsolach PlayStation, bez dwóch zdań zabolał Sony — w końcu to niezwykle oczekiwana gra od twórców Skyrima, która ma zaoferować przeogromny i niezwykle rozbudowany świat… a właściwie nawet wszechświat. Bethesda zna się na tej robocie, więc oczekiwania są naprawdę ogromne — i wiele wskazuje na to, że zostaną spełnione.

Wygląda jednak na to, że japoński gigant, zamiast siedzieć z założonymi rękami, postanowił wziąć się do działania. W internecie pojawił się krótki fragment rozgrywki z gry RPG akcji osadzonej w realiach science-fiction, który według znanego informatora o pseudonimie Dusk Golem, pochodzi z wczesnego etapu Project Ooze — nowej gry na wyłączność dla PlayStation.

Nadchodzi nowy exclusive na PlayStation?

Niestety wspomniane wideo zostało już usunięte, prawdopodobnie ze względu na naruszenie praw autorskich Sony. Firma z Kraju Kwitnącej Wiśni nie skomentowała w żaden sposób tego przecieku, lecz wspomniany wcześniej insider przyznaje, że zna mnóstwo szczegółów na temat tej produkcji, zapewnia, że została specjalnie skomponowana muzyka dla tego tytułu, początek gry jest całkowicie udźwiękowiony, a nazwa „Ooze” nabierze więcej sensu, kiedy PlayStation zdecyduje się na oficjalne zaprezentowanie tej gry.

Za produkcję ma odpowiadać brytyjskie studio XDEV, należące do PlayStation, oraz zewnętrzne europejskie studio. Tutaj robi się jeszcze ciekawiej, gdyż tym deweloperem ma być polska ekipa People Can Fly, która ma na swoim koncie takie gry jak Outriders, Bulletstorm czy Gears of War: Judgment.

Polacy mogą odegrać kluczową rolę

Jak zauważyli użytkownicy forum ResetEra, Project Ooze ma taką samą nazwę kodową (RED), jak jeden z aktualnie rozwijanych projektów przez warszawskie studio. Ma to jeszcze więcej sensu, kiedy weźmiemy pod uwagę, że Outriders ma sporo wspólnych cech z założeniami Ooze — a w końcu gra wyszła naprawdę solidnie, co potwierdziliśmy w naszej recenzji dodatku Worldslayer. Trzeba przyznać, że całość zapowiada się naprawdę intrygująco.

Jeśli PlayStation skomentuje ten przeciek lub zdecyduje się oficjalnie zapowiedzieć tę produkcję, z pewnością Was o tym poinformujemy.

Źródło: ResetEra

Grafika wyróżniająca: Kamil Świtalski / Antyweb