Masa nowości od Razera. Gracze będą wniebowzięci

Marki Razer nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Firma od lat jest topowym producentem sprzętu dla graczy, a z roku na rok jej portfolio mocno się rozrasta. Dziś Razer to nei tylko akcesoria gamingowe, jak myszki czy klawiatury, ale też wysokiej klasy laptopy, fotele, sprzęt audio czy, na pewnym etapie, nawet smartfony. Produkty firmy mogą pochwalić się niepodrabialną estetyką, a na przestrzeni lat marka dorobiła się sporego grona fanów, którzy czekają co roku na to, co firma wypuści. Jako, że jesteśmy właśnie w trakcie targów CES, wiele podmiotów decyduje się właśnie teraz zaprezentować swoje nowości. 2023 dla fanów Razera będzie zdecydowanie udany, ponieważ firma zaprezentowała wiele różnych sprzętów.

Razer Edge i Razer Edge 5G

Pierwszym z zaprezentowanych urządzeń jest mobilna konsola gamingowa z serii Razer Edge. Podczas CES odbędą się jego pokazy hands-on, ale już teraz można powiedzieć, że Razer wraca na rynek mobilnego gamingu z przytupem. Urządzenie będzie wyposażone m.in. w olbrzymi 6,8 calowy ekran AMOLED FHD+ z odświeżaniem 144 Hz, a za jego zasilanie ma odpowiadać najnowsza platforma gamingową Snapdragon G3x gen 1. oraz specjalnie przygotowane do tego chłodzenie.

Nowa generacja laptopów Razer Blade

Wielu ludzi korzysta na co dzień z laptopów Razer Blade i ceni je za ich połączenie wysokiej wydajności z elegancją. Nie inaczej jest w przypadku dwóch nowych laptopów od Razera - Razer Blade 16 i Razer Blade 18. Oba są wyposażone w najnowszy chipset 13. generacji - Intel Core™ i9 oraz karty graficzne RTX z serii 40, które pracują z mocą do 175W TGP. Dodatkowo, do tego zestawu dołączono superszybką pamięć DDR5.

Mniejszy z laptopów może pochwalić się największym współczynnikiem GPD (Graphics Power Density, graficzna gęstość mocy) na świecie, co oznacza, że jest to najmocniejszy graficznie 16 calowy laptop na świecie. Dodatkowo wyposażony jest on w wyświetlacz mini-LED ze wsparciem dla HDR, szczytową jasnością na poziomie 1000 nitów i czasem reakcji poniżej 3 ms. Ma on dwa tryby - UHD+ z odświeżaniem 120 Hz, bądź FHD+ gdzie częstotliwość odświeżania dobija do 240 Hz.

Natomiast model 18 calowy nazywany jest najpotężniejszym laptopem Razera w historii. Jego wyświetlacz to rozdzielczość QHD+ i 240 Hz, a do tego Blade 8 wyposażony jest we wszystko, co jest potrzebne do bycia zamiennikiem komputera stacjonarnego - kamerę 5MP, 6-głośnikowy system dźwięku przestrzennego THX, komponenty z możliwością rozbudowy, bogaty wybór portów oraz hiperwydajne chłodzenie oparte na komorze parowej.

Razer Leviathan V2 Pro

Razer Leviathan V2 to według Razera pierwszy soundbar, który wspiera technologię kształtowania wiązki dźwięku (beamforming) dla komputerów stacjonarnych oraz z funkcją inteligentnego śledzenia głowy. Dzięki współpracy z firmą Audioscenic, nowy soundbar ma zapewniać przestrzenną scenę dźwiękową. Wewnątrz urządzenia zainstalowana jest kamera podczerwieni śledząca ruchy naszej głowy, dzięki czemu sztuczna inteligencja ma tak kształtować dźwięk, by zapewnić jak najlepsze wrażenia 3D dla wszystkich rodzajów rozrywki. Technologia THX Spatial Audio Virtual Headset ma mieć możliwość odtwarzania dowolnych treści stereofonicznych z precyzyjnie pozycjonowanym dźwiękiem, który wcześniej można było znaleźć tylko w zestawach słuchawkowych.

Razer Kiyo Pro Ultra

Jak wiemy ze smartfonów - im większa matryca, tym lepsza jakość obrazu z aparatu. Dlatego też w swojej nowej kamerce Razer zastosował wyjątkowo duży sensor Sony'ego 1/1.2″ STARVIS 2 z pikselami o rozmiarze 2.9 μm, dzięki czemu kamera może generować wyjątkowo szczegółowy obraz. Do tego obiektyw posiada wyjątkowo jasną przysłonę f/1.7 która może przechwycić prawie cztery razy więcej światła niż inne kamery internetowe i zapewnia to ostre, wyraźne obrazy nawet w słabych warunkach oświetleniowych. Kamera może przechwytywać obraz 4K w 30 fps bądź 1080p w 60 fps, a dzięki AI Face Tracking Auto-focus nasza twarz zawsze będzie w centrum ostrości.

Razer dla rozrywki VR

Razer zaprezentował też dwa projekty powstałe z myślą o komforcie graczy, którzy korzystają z VR i zaprojektowane jako akcesoria dla Meta Quest 2. Razer Adjustable Head Strap System to specjalne paski z nylonu, które zapewniają zoptymalizowany rozkład ciężaru i większą równowagę użytkowania zestawu VR podczas aktywnej rozgrywki. Razer Facial Interface natomiast to zestaw ultracienkich teksturowanych i profilowanych membran, eliminujących nacisk urządzenia na twarz.

Oprócz tego Razer pokazał na CES swój projekt konceptycjny - Project Carol, czyli pierwszą na świecie poduszkę zagłówkową z dźwiękiem przestrzennym i haptyką. jest to zestaw głośników wbudowanych w poduszkę, która jest kompatybilna z fotelami Razera. Poduszka przekształca dźwięki gry w haptyczne sprzężenie zwrotne w czasie rzeczywistym, pozwalając graczom poczuć wszystko za sobą, będąc umieszczonymi w samym środku akcji.