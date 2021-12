Co ciekawego pojawi się w pierwszym tygodniu nowego roku w ramach abonamentu PlayStation Plus? Sony zaprezentowało listę gier na PlayStation 4 i PlayStation 5, które dostępne będą w styczniu.

2021 rok powoli dobiega końca. Ostatnie dwanaście miesięcy pod względem darmowych gier w ramach abonamentu PlayStation Plus przyniosło trochę zaskoczeń, świetnych gier i kilka rozczarowań. Jeszcze przez kilka dni abonenci PS Plus mają możliwość przypisania do swoich kont LEGO DC Super-Villains (PS4), Mortal Shell (PS4) oraz Godfall Challenger Edition (PS5). Nie są to może pierwszoligowe tytuły, ale z pewnością zainteresowały wielu graczy. A jak będzie wyglądał styczeń 2022 roku?

PlayStation Plus w styczniu. Gry na PlayStation 4 oraz PlayStation 5

4 stycznia 2022 r. w katalogu darmowych gier w ramach abonamentu PlayStation Plus pojawią się:

Persona 5 Strikers - dołącz do Phantom Thieves i wyprowadź kontruderzenie przeciw zepsuciu ogarniającemu japońskie miasta. Wakacje w grupie bliskich znajomych niespodziewanie ulegają całkowitej odmianie, gdy ujawnia się wykrzywiona rzeczywistość. Odkryj prawdę i ocal serca osób uwięzionych w centrum kryzysu!

DIRT 5 - najambitniejsze dzieło w historii tej legendarnej serii wyścigów rajdowych firmy Codemasters. Dzięki nowym funkcjom i zapierającym dech w piersiach doznaniom DIRT 5 tworzy niepowtarzalny klimat, którego esencją są pasjonujące wyścigi, czysta ekspresja i niepowtarzalny styl. Gra oferuje ponad 70 tras w 10 miejscach na całym świecie.

Deep Rock Galactic - strzelanka FPS z gatunku sci-fi rozgrywana w trybie współpracy. Wciel się w rolę niepokornego kosmicznego krasnoluda, poznaj otoczenie mogące ulec stuprocentowej destrukcji, odkryj proceduralnie generowane jaskinie i staw czoła niezliczonym hordom potwornych obcych. Gra dostępna będzie premierowo na konsolach PlayStation dla posiadaczy abonamentu PlayStation Plus

PlayStation Plus w styczniu. PlayStation 5 i wsteczna kompatybilność z PS4

Pamiętajcie, że w gry, które już posiadacie w bibliotece PlayStation Plus, zagracie także na konsoli PlayStation 5. Wsteczna kompatybilność do poprzedniej generacji dotyczyć ma 99% tytułów. Jeśli macie już PS5 pamiętajcie też o PlayStation Plus Collection. To zbiór najlepszych klasyków z PS4, w które można zagrać na nowej konsoli — w ramach jednej opłaty PlayStation Plus. Polscy użytkownicy PS+ mają też dostęp do PlayStation Plus Video Pass — VOD z filmami i serialami.