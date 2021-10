Co ciekawego pojawi się w przyszłym tygodniu w ramach abonamentu PlayStation Plus? Sony zaprezentowało listę gier na PlayStation 4 i PlayStation 5, które dostępne będą w listopadzie

Październik powoli dobiega końca, a to znak, że pojawiają się rozpiski gier, w jakie przyjdzie wam zagrać w przyszłym miesiącu w ramach popularnych abonamentów. Posiadacze PlayStation Plus jeszcze przez kilka dni mogą przypisać do swoich kont Hel Let Loose (PS5), Mortal Kombat X i PGA Tour 2k21. W listopadzie pojawi się 6 gier, jednak 3 z nich dostępne są wyłącznie dla posiadaczy gogli PlayStation VR.

PlayStation Plus w listopadzie. Gry na PS4, PS5 i PS VR

2 listopada w ofercie PlayStation Plus pojawią się:

Knockout City (PS4, PS5) - sieciowe zmagania sportowe inspirowane grą w dwa ognie (zbijany). Gra oferuje kilka trybów rozgrywki, kreator postaci oraz zmagania sezonowe, w których pojawiają się nowe piłki, wyzwania i zawody.

First Class Trouble (PS4, PS5) - premiera na konsole PlayStation. Imprezowa gra, w której gracze muszą współpracować i rywalizować, aby przetrwać katastrofę. Celem jest wyłączenie Centralnej Sieci Sztucznej Inteligencji (CAIN) na luksusowym międzygalaktycznym krążowniku ISS Alithea.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (PS4, PS5) - remaster gry RPG z elementami akcji wydanej pierwotnie w 2012 r. To efekt współpracy pisarza R.A. Salvatore'a, twórcy Spawn Todda McFarlane'a i głównego projektanta gry Elder Scrolls IV: Oblivion Kena Rolstona. W świecie Amalur będzie sporo do zrobienia: odkrywanie tajemnic poczynając od tętniącego życiem miasta Rathir przez rozległe lasy Dalentarth aż po ponure lochy Brigand Hall Caverns. Główny bohater musi uratować świat rozdarty niszczycielską wojną, poprzez zdobycie klucza do nieśmiertelności.

Dodatkowo, w przyszłym miesiącu w ramach abonamentu PlayStation Plus udostępnione zostaną trzy gry wykorzystujące do zabawy gogle PlayStation VR:

The Persistence

The Walking Dead: Saints & Sinners – Standard Edition

Until You Fall

PlayStation Plus w listopadzie. PlayStation 5 i wsteczna kompatybilność z PS4

Pamiętajcie, że w gry, które już posiadacie w bibliotece PlayStation Plus, zagracie także na konsoli PlayStation 5. Wsteczna kompatybilność do poprzedniej generacji dotyczyć ma 99% tytułów. Jeśli macie już PS5 pamiętajcie też o PlayStation Plus Collection. To zbiór najlepszych klasyków z PS4, w które można zagrać na nowej konsoli — w ramach jednej opłaty PlayStation Plus. Polscy użytkownicy PS+ mają też dostęp do PlayStation Plus Video Pass — VOD z filmami i serialami.