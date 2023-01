Forza Motorsport wygląda obłędnie

Microsoft zaprezentował dzisiaj długi, bo ponad 6 minutowy trailer nadchodzącego tytułu i co więcej nie jest to żaden render, a materiał nagrany w rozdzielczości 4K prosto na konsoli. Na Xbox Series X będzie można zagrać w ten tytuł w rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę, co z pewnością ucieszy wielu graczy. Nie mniej niż fakt, że do dyspozycji mamy mieć ponad 500 modeli samochodów i 20 różnych tras, w tym 5 całkiem nowych, jak chociażby ta umieszczona w Republice Południowej Afryki. Forza Motorsport poza świetnym odwzorowaniem prawdziwej jazdy, zaoferuje też wiele nowoczesnych rozwiązań związanych z grafiką.

Zmienna pogoda, płynne przejście z dnia do nocy, brud odkładający się na karoserii samochodów czy wreszcie realistyczne uszkodzenia, to coś co ma dodać smaczku. Wisienką na torcie będzie natomiast wsparcie dla technologii ray-tracingu. Sami możecie się zresztą o tym przekonać oglądając poniższy trailer.

Poprzednia odsłona tego tytułu, Forza Motorsport 7, debiutowała jeszcze w 2017 roku, więc już najwyższy czas na odświeżenie. Tym razem Microsoft wspólnie z deweloperem - Turn 10 Studios, postanowił zrezygnować z numeracji i nowa gra nazywana została po prostu - Forza Motorsport. Nie wiem jak u was, ale ja już nie mogę się doczekać. Wiele wskazuje na to, że podobnie jak Forza Horizon 5, także ten tytuł dostępny będzie w ramach abonamentu Xbox Game Pass. Niestety nie znamy jeszcze dokładnej daty premiery, ale ma mieć ona miejsce w 2023 roku.