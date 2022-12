Co ciekawego pojawi się na początku roku w ramach abonamentu PlayStation Plus Essential? Sprawdźcie listę gier na PlayStation 4 i PlayStation 5, które dostępne będą w styczniu.

Grudzień dla posiadaczy podstawowego abonamentu PlayStation Plus Essential był łaskawy - Mass Effect Legendary Edition, Biomutant, Divine Knockout to tytuły, które pojawiły się kilka tygodni temu. Miesiąc już się kończy więc czas poznać ofertę na kolejny. Tradycyjnie, przed oficjalną zapowiedzią ze strony PlayStation, billbil-kun z serwisu Dealabs, zdradza gry, w jakie będzie można zagrać w ramach podstawowego planu PlayStation Plus Essential już na początku przyszłego roku.

PlayStation Plus Essential w styczniu 2023 r. W co zagracie?

3 stycznia w ofercie pojawią się:

STAR WARS Jedi: Upadły Zakon - Przeżyj przygodę obejmującą swoim rozmachem całą galaktykę w STAR WARS Jedi: Upadły zakon – trzecioosobowej grze akcji studia Respawn Entertainment. Osamotniony padawan musi ukończyć swoje szkolenie, rozwinąć nowe, potężne zdolności Mocy i opanować sztukę władania mieczem świetlnym. Wszystko to pozostając o krok przed ścigającym go Imperium.

Fallout 76 - 25 lat po wybuchu bomb, w Dniu Powrotu roku 2102, razem z innymi mieszkańcami krypty – wybranymi spośród najwspanialszych i najbardziej inteligentnych obywateli kraju – wychodzisz na powierzchnię wprost w objęcia postnuklearnej Ameryki. Odkryj tajemnice Wirginii Zachodniej, rozgrywając wciągające zadanie główne, które rozpoczyna się w chwili opuszczenia Krypty 76. Zaprzyjaźnij się lub zdradź nowych sąsiadów, którzy przybyli tu, aby odbudować swój świat. Zobacz Appalachy oczami ich mieszkańców.

Axiom Verge 2 - Długo oczekiwana kontynuacja rozgrywa się w tym samym uniwersum, co pierwsza część, ale jest to zupełnie inna gra z nowymi postaciami, umiejętnościami, przeciwnikami i rozgrywką.ndra, miliarderka kierująca międzynarodowym konglomeratem Globe 3, podróżuje na Antarktydę w poszukiwaniu zaginionej córki, ale trafia do równoległego świata zamieszkanego przez pasożytnicze maszyny: jedne mogą jej pomóc, inne zaatakować. Gdzie ona poszła? A kim jest ten tajemniczy głos kierujący ją z tego końca terminalu komputerowego?

Warto zwrócić uwagę, że Fallout 76 już teraz dostępny jest w ramach abonamentu PlayStation Plus, jednak w jego droższym wariancie - Extra. PlayStation Plus Extra to tradycyjnie darmowe gry w ramach podstawowego planu oraz dostęp do katalogu wybranych gier z PS4 oraz PS5, w tym częściowo pochodzących z usługi Ubisoft+ Classics.