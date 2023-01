Co ciekawego pojawi się w przyszłym tygodniu w ramach abonamentów PlayStation Plus Extra i Premium? Sony publikuje listę gier na PlayStation 4 i PlayStation 5, które dostępne będą w połowie stycznia.

Styczeń to naprawdę udany miesiąc dla abonentów PlayStation Plus

Jak niedawno informował Piotr Kurek, w styczniowej rozpisce PlayStation Plus Essential, czyli najniższym i najbardziej podstawowym progu subskrypcji, znalazły się takie gry jak Star Wars Jedi: Upadły Zakon, Fallout 76 czy Axiom Verge 2. Jest to więc zestawienie naprawdę niezłe i chociaż nie przejdzie do historii, to bez dwóch zdań miło zagrać w naprawdę udaną przygodową grę akcji z uniwersum Gwiezdnych wojen, która wkrótce doczeka się kontynuacji, czy sprawdzić kultową serię RPG od Bethesdy w wydaniu sieciowego MMO.

Co jednak dostaniemy w droższych wersjach abonamentu? Japoński gigant ujawnił rozpiskę wszystkich gier, które pojawią się w styczniu w ramach subskrypcji PlayStation Plus Extra i Premium.

PlayStation Plus Extra i Premium — styczeń 2023. Pełna lista gier

Nowe gry w katalogu pojawią się 17 stycznia. Wszyscy subskrybenci PlayStation Plus Extra i Premium uzyskają dostęp do takich gier jak:

Back 4 Blood (PS4 i PS5)

Dragon Ball FighterZ (PS4)

Devil May Cry 5: Special Edition (PS5)

Erica (PS4)

Jett: The Far Shore (PS4 i PS5)

Just Cause 4: Reloaded (PS4)

Life is Strange (PS4)

Life is Strange: Before the Storm (PS4)

Omno (PS4)

Sayonara Wild Hearts (PS4)

Dla subskrybentów PlayStation Plus Premium w katalogu pojawią się:

Hot Shots Golf 2 (PS1)

Star Wars Demolition (PS1)

Syphon Filter 3 (PS1)

PlayStation Plus Extra to tradycyjnie darmowe gry w ramach podstawowego planu oraz dostęp do katalogu wybranych gier z PS4 oraz PS5, w tym częściowo pochodzących z usługi Ubisoft+ Classics. PlayStation Plus Premium oferuje dodatkowo wersje próbne niektórych tytułów (Cyberpunk 2077, Horizon Forbidden West i inne) oraz transmisję strumieniową w chmurze gier z poprzednich generacji. Więcej o PlayStation Premium przeczytacie w naszym teście usługi.

Źródło: PlayStation