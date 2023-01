Jak rozwiązać problem kiepskiej kontroli jakości w grach i nie płacić? CD Projekt RED wpadło na ciekawy pomysł

Premiera Cyberpunk 2077 odbiła się szerokim echem na całym świecie. Głównie za sprawą kontrowersji związanych ze stanem technicznym samej gry. Wielu graczy, w tym ja, było bardzo rozczarowanych. Gra, która została udostępniona na PlayStation 4, Xbox One i komputerach PC nie była tym, co obiecywali twórcy. Doszło nawet do sytuacji, w której PlayStation zablokowało sprzedaż gry, a wszyscy zainteresowani mogli ubiegać się o zwrot pieniędzy. Doprowadzenie Cyberpunk 2077 do stanu, który jest obecnie, zajęło bardzo dużo czasu.

Po drodze byliśmy świadkami różnych sytuacji, szukania winnych i tłumaczenia się z zaistniałej sytuacji. Jednym z ciekawszych wątków było to, że CD Projekt RED miało być oszukiwane przez Quantic Lab - firmę, której powierzono testy jakościowe gry. Raport przygotowany przez PC Gamer punktuje nieprawidłowości u podwykonawcy oraz ukazuje problemy w działaniu kierownictwa firmy i osób nadzorujących pracę testerów.

A dlaczego wracam do tematu testów QA gier CD Projekt RED? A to dlatego, że Redzi wpadli na pomysł, by to sami gracze pomogli przy testowaniu najnowszych gier. Studio poinformowało właśnie o uruchomieniu specjalnego programu RED Playtesting.

Naszym celem jest tworzenie wyjątkowych i inspirujących gier, dlatego Twoje zdanie jest dla nas tak ważne. Podziel się z nami swoimi wrażeniami i przemyśleniami!

- CD Projekt RED zachęca graczy z Polski i całego świata do zgłaszania chęci udziału w przyszłych testach organizowanych w warszawskiej siedzibie studia, a także w Bostonie i Vancouver. Co należy zrobić, by się zapisać? Po pierwsze - odwiedzić stronę RED Playtesting i zapoznać się z wymaganiami. A są nimi:

wiek od 16 lat (jeśli nie masz 18 lat potrzebna jest dodatkowo zgody rodzica lub przedstawiciela ustawowego)

posiadanie aktywnego konto GOG

zarejestrowanie się i zaakceptowanie wymaganych dokumentów

Program RED Playtesting. CD Projekt RED zachęca graczy do współpracy

Logując się na stronie Programu korzystając z konta GOG należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Dane trafią do bazy kontaktowej studia, dzięki czemu w przyszłości mamy uniknąć wielokrotnego zapisywania się na nowe testy. Logowanie przez konto GOG jest wymagane, żeby zagwarantować bezpieczeństwo danych. To po stronie CD Projekt RED leżeć będzie dobór osób, które zostaną zaproszone do testów. Przedstawiciele studia bedą kontaktować się telefonicznie lub mailowo. Termin playtestu, będzie ustalany wspólnie z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Ważne jest to, że testy odbywają się wyłącznie w języku angielskim więc jeśli macie problemy w porozumiewaniu się w tym języku, nie warto się rejestrować. Testy są przeprowadzane przez zespół UX Researcherów - osób, które mają pośredniczyć pomiędzy graczami a twórcami. Uzyskane w czasie opinie i zgłaszane problemy zostaną przez przeanalizowane i, jeśli zajdzie konieczność, wdrożone jeszcze na etapie produkcyjnym. Warto pamiętać też o jednym - testy mają charakter nieodpłatny, a udział w nich nie wiąże się z zatrudnieniem przez studio.

Przyznam szczerze, że nie do końca wiem, jak podchodzić do tego tematu. Z jednej strony fajnie, że studio chce zaangażować graczy w proces tworzenia - a konkretnie wychwytania błędów, z drugiej pokazuje dziwne pomysły na "rozwiązanie" problemu, który był główną przyczyną, zdaniem przedstawicieli CD Projekt RED, kłopotliwej premiery Cyberpunk 2077 na wszystkich platformach. Choć oferta wydaje się kusząca i z pewnością fani gier polskiego studia z chęcią z niej skorzystają, ja czuję dziwny niesmak związany z zapowiedziami programu RED Playtesting.