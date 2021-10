W takie gry wkrótce zagracie na PlayStation. Podsumowanie State of Play

State of Play: październik 2021, podsumowanie. Zestawienie trailerów z prezentacji Sony

Niestety, zgodnie z oczekiwaniami, znaczna część gier które zostały zaprezentowane podczas imprezy trafi do graczy dopiero w przyszłym roku. Znalazło się też kilka perełek, które jeszcze tej jesieni trafią w ręce właścicieli PlayStation 4 i PlayStation 5.

Deathverse: Let it Die - czyli szalona gra akcji dla wielu graczy, która od kilku lat podbija serca miłośników tego typu rozrywek... trafi wiosną przyszłego roku na PlayStation 4 i PlayStation 5.

We are OFK — intrygująco prezentująca się przygodówka opowiadające historię indie zespołu, który chce skraść serca miłośników muzyki pop. Gra w przyszłym roku ma trafić na PlayStation 4, PlayStation 5 oraz... PC.

Aktualizacja Bugsnax: The Isle of BIGsnax — nic dodać, nic ująć. Jedna ze startowych gier PlayStation 5 doczekała się aktualizacji z nowym terenem, a także całym zestawem wyzwań. Wszystko to trafi do graczy... na początku przyszłego roku.

Spóźniona na Halloween, ale przybędzie jeszcze w tym roku. Five Nights at Freddy's: Security Breach będzie od 16 grudnia 2021 straszyć na PlayStation 4, PlayStation 5 oraz PC.

Death's Door — gra akcji o kruku, który musi zbierać dusze umarłych. Żadna to nowość - gra od kilku miesięcy dostępna jest już na PC i konsole z rodziny Xbox, gdzie cieszy się pozytywnym odbiorem. 23 listopada 2021 trafi także w ręce właścicieli konsol Sony - zarówno PlayStation 4 jak i PlayStation 5.

KartRider: Drift — Sony wciąż chciałoby mieć swój odpowiednik Mario Kart. Niestety, jak na moje to kolejna każda próba wypada jeszcze gorzej. KartRider: Drift, no cóż, na pierwszy rzut oka nie ma w sobie za grosz uroku, a wjedzie na PlayStation 4 (!), Xboxa One oraz PC w przyszłym roku.

The King of Fighters XV — kultowa seria bijatyk miała swoje lepsze i gorsze czasy. Ostatnie odsłony wypadały zaskakująco dobrze, dlatego wielu miłośników gatunku ma ogromne nadzieje związane z debiutującą 17 lutego 2022 roku częścią. Nowy KoF trafi wówczas na konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbokx Series X/S oraz PC.

First Class Trouble — aby nie nudzić się tej jesieni, już w przyszły wtorek (2 listopada 2021) nareszcie pogramy w First Class Trouble, gdzie będziemy starali się przetrwać na statku kontrolowanym przez morderczą sztuczną inteligencję. Brzmi banalnie, ale zabawa sieciowa ze znajomymi zawsze daje sporo frajdy, więc kto wie - może gra okaże się hitem?

Star Ocean The Divine Force to nowa odsłona kultowej serii jRPG. która ma trafić na PlayStation 4 i PlayStation 5 w przyszłym roku. Nie powiem, aby trailer mnie jakoś specjalnie porwał, wręcz przeciwnie - gra rusza się nienaturalnie wolno... i kompletnie NIE wzbudziła mojego zainteresowania.

Little Devil Inside — baśniowy, fikcyjny, świat do którego zabierają nas twórcy Little Devil Inside zapowiada się bajecznie. W nasze ręce oddanych zostanie wiele aktywności, które pozwolą nam przetrwać. Little Devil Inside wygląda intrygująco, ale o tym jak gra wypada w akcji przekonamy się dopiero... a jakże inaczej - w 2022.

Ruszaj na ryzykowne i niebezpieczne misje, bierz udział w zadaniach pobocznych, przeżyj niespodziewane wydarzenia, przemierzaj i odkrywaj świat, w którym trwa właśnie rewolucja przemysłowa. Zrób wszystko, aby przetrwać i wypełnić zlecenia.

Jak widać - Sony nie rzuciło na kolana zapowiedziami. To nie była konferencja na której serwowano grę AAA, za grą AAA. Nie było żadnych nowości od ich wewnętrznych studiów, ba - zabrakło nawet nowych zajawek do wyczekiwanych przez graczy kontynuacji (jak chociażby Horizon czy God of War). No nic, może następnym razem.