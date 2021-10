Samsung stworzył dysk SSD dedykowany PlayStation 5

Od mniej więcej miesiąca można już instalować wewnętrzne dyski SSD w konsolach PlayStation 5. Nośniki danych muszą jednak spełnić szereg wymagań by konsola je zaakceptowała. Niedawno pisałem o "oficjalnym" dysku SSD od firmy związanej bezpośrednio z Sony, teraz Samsung zapowiedział swój własny nośnik do konsoli.

980 Pro SSD posiada wymagany przez Sony radiator i został tak zaprojektowany, by zmieścić się zarówno na płycie głównej jak i w obudowie PlayStation 5. Pojawi się w sklepach 29 października - wersja 1 TB w cenie 249,99 dolara, 2 TB w cenie 449,99 dolara.

Tak zwany heatsink ma zapewnić odpowiednio niskie temperatury pracy dysku, ten natomiast osiągnie odczyt na poziomie 7000 MB/s oraz zapis 5100 MB/s. To sporo więcej niż rekomendowane przez Sony 5500 MB/s.

Oczywiście dysku da się użyć nie tylko w PS5, trzeba jednak pamiętać o jego wymiarach - szerokość: 24 mm, długość: 88 mm i wysokość: 8,6 mm.

Na rynku pojawia się coraz więcej dysków kompatybilnych z PS5 i spełniających wymagania narzucone przez Sony, a z czasem będzie ich na pewno jeszcze więcej. To dobrze, bo konkurencja zawsze pozytywnie wpływa na ceny - póki co nie jest to przesadnie tania zabawa i choć sam zastanawiam się nad zakupem, to wstrzymuje mnie ogólny sens inwestowania w rozbudowywanie pamięci PS5. Gier dedykowanych nowej konsoli Sony nie ma wcale tak dużo, a produkcje z PS4 można bez problemu trzymać na zewnętrznym dysku podpiętym do konsoli. Te gry nie wymagają aż tak dużych prędkości odczytu i zapisu. W moim przypadku kluczowe jest też łącze, przy odpowiednio szybkim transferze nie widzę problemu z pobraniem gry, którą chcę akurat sprawdzić - PS Store na PS5 wydaje się działać zdecydowanie szybciej. A przy okazji prędkość pobierania gier z cyfrowego sklepu nie jest już sztucznie ograniczana kiedy w coś gramy, a pobieranie odbywa się w tle.

źródło