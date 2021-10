Kinowy hit "Ciche miejsce" doczeka się własnej gry. Premiera w 2022 r.

Film "Ciche miejsce" wziął krytyków i widzów z zaskoczenia. Dość niespotykane podejście do tematu horrory z elementami Sci-Fi znalazło uznanie na całym świecie. Teraz marka trafi do innego medium. Powstaje gra "A Quiet Place" opowiadająca historię nowych bohaterów.

"Ciche miejsce" z 2018 roku okazało się gigantycznym sukcesem. Nie tylko finansowym (przy budżecie 17 mln dolarów zarobił 341 mln dolarów), ale przede wszystkim artystycznym. Napisany przez Johna Krasinskiego scenariusz bazuje na kilku znanych schematach, ale dodano kilka intrygujących elementów, a później znakomicie przeniesiono ten tekst na ekran. Sposób, w jaki zbudowano napięcie i atmosferę, a także grano na uczuciach widzów, pokazał, że Krasinski wywiązał się równie dobrze z roli reżysera, co scenarzysty i aktora.

- przeczytacie we wstępie do recenzji drugiej części filmu, która jest bezpośrednią kontynuacją hitu z 2018 r. Świat "Cichego miejsca" ma być na tyle interesujący, że sięgnęli po niego twórcy gier. Za przeniesienie horroru z elementami Sci-Fi na ekrany monitorów i telewizorów odpowiadać będą trzy studia: Saber Interactive, iLLOGIKA oraz EP1T0ME. Może nie są to najgorętsze firmy, ale jeśli spojrzeć w ich dotychczasową działalność, to znajdą się ciekawe tytuły. Saber pracowało m.in. przy TimeShift, rocznicowy remake Halo: Combat Evolved i Halo 2. To do tego studia zgłosił się CD PROJEKT RED w sprawie przeniesienia trzeciego Wiedźmina na konsolę Nintendo Switch. iLLOGIKA pomagało przy Cuphead czy Lara Croft GO. O EP1T0ME wiadomo najmniej - A Quiet Place The Game jest ich pierwszym dużym projektem.

A Quiet Place The Game. "Ciche miejsce" z własną grą

Na temat samej gry wciąż niewiele wiadomo. Twórcy nie zdradzają zbyt wielu szczegółów poza ogólnikami. Wiadomo, że nie będziemy śledzić losów rodziny Abbottów znanych z filmu. A Quiet Place The Game przedstawi historię innych bohaterów. Nie zabraknie jednak emocji, dreszczy i przede wszystkim krwiożerczych potworów reagujących na hałas. Gra do sklepów trafi w 2022 r. Nie wiadomo natomiast czy będziemy mieć do czynienia z grą przygodową, skradanką, czy też grą akcji. Jeśli widzieliście obie części filmów, to z pewnością wiecie, że ludzkości w końcu udało się znaleźć sposób na walkę z przeciwnikiem. Więcej szczegółów na temat A Quiet Place The Game mamy poznać jeszcze w tym roku.