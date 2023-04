Z usług PlayStation Plus i Xbox Game Pass znikają gry - nawet te na wyłączność

Zarówno Sony jak i Microsoft przyzwyczaiły nas do usług, w ramach których otrzymujemy dostęp do katalogu gier - wystarczy opłacać abonament. Chyba każdy gracz słyszał o PlayStation Plus i Xbox Game Pass. Obie usługi cieszą się popularnością, choć jeszcze niedawno bardzo się od siebie różniły. Pierwsza dawała dwie, czasem trzy gry miesięcznie, druga to cały katalog tytułów - tych na wyłączność i tych od zewnętrznych studiów. Jednak nic w ramach tych katalogów nie trwa wiecznie. W każdej chwili z biblioteki mogą zniknąć gry, które przez miesiące, a czasem lata były dostępne dla graczy.

PlayStation Plus - przynajmniej w podstawowej wersji - miało pewną przewagę nad Xbox Game Pass. Choć gry udostępniane w ramach planu dostępne są jedynie przez miesiąc - to po dodaniu ich do konta/biblioteki, pozostają dostępne tak długo, jak jesteśmy aktywnymi subskrybentami PS+. Nawet po zakończeniu subskrypcji i ponownym jej odnowieniu, wszystkie gry, które kiedyś dodaliśmy do konta - będą dla nas dostępne. Na podobnej zasadzie działa Games with Live od Microsoftu - jednak w porównaniu z Xbox Game Pass oferta darmowych gier w ramach abonamentu jest - delikatnie mówiąc - skromna.

To porównanie jest teraz nieaktualne, gdyż kilka miesięcy temu gracze wybierający konsolę Sony otrzymali dodatkowe plany PlayStation Plus - Extra oraz Premium. Oba oferują Katalog Gier - bogatą kolekcję tytułów od wewnętrznych i zewnętrznych studiów. Zupełnie jak w przypadku Xbox Game Pass - który w odróżnieniu od Game with Live przykuwa najwięcej uwagi. Często trafiają do niego gry na premierę i to niekoniecznie od twórców first party należących do Microsoftu. Jednak i każdy duży tytuł od wewnętrznych studiów MS pojawia się w Game Passie - tak jest w przypadku serii Halo, Horizon i tak też może być przy okazji Call of Duty, jeśli dojdzie do przejęcia studia Activision Blizzard.

PlayStation Plus i Xbox Game Pass. Nie ma co liczyć, że każda gra zostanie na zawsze

Gry, które trafiają do Xbox Game Pass nie trafiają tam na zawsze. Przy każdej aktualizacji biblioteki z katalogu znikają różne tytuły - raz mniejsze, raz większe. Jednak nie było jeszcze takiej sytuacji, gdzie zniknie gra na wyłączność, za którą odpowiada studio Remedy Entertainment, a dystrybucją zajmował się sam Microsoft. Tak jest w przypadku Quantum Break, które pojawiło się na liście gier mających zostać usunięte z Xbox Game Pass w tym miesiącu. Cała sprawa rozchodzi się o problemy licencyjne - o czym informują zagraniczne serwisy powołując się na oficjalne stanowisko amerykańskiego wydawcy. Choć Microsoft nie wdaje się w szczegóły, co jest przyczyną sporu, firma stoi na stanowisku, że rozmowy są stale prowadzone i jeśli uda się dojść do porozumienia, Quantum Break powróci do katalogu Xbox Game Pass.

Obawy o znikające gry na wyłączność mogą mieć teraz posiadacze droższych planów PlayStation Plus - Extra i Premium korzystający z Katalogu Gier. Jak dowiedzieliśmy się kilka dni temu, w ramach aktualizacji gier na kwiecień, już 15 maja z katalogu wypadnie Marvel’s Spider-Man. Dlaczego? Sony tego nie zdradza. Gra na wyłączność (choć dostępna także na PC) to świetna pozycja dla wszystkich, którzy wkraczają do świata PlayStation i nie mieli wcześniej z tym tytułem styczności.

Czy to również kwestia licencyjna, czy też włodarze PlayStation zdecydowali, że czas się pożegnać z Peterem Parkerem i Spider-Manem? Nie da się ukryć, że to dość smutna wiadomość, która może być zapowiedzią, że w przyszłości zaczną z Katalogu Gier znikać kolejne tytuły na wyłączność. O ile w przypadku Quantum Break w Xbox Game Pass chodzi wyłącznie o kwestie licencyjne, tak co stoi za decyzją o usunięciu Marvel’s Spider-Man? Raczej się tego nie dowiemy...choć podejrzewam, że chodzi o pieniądze.