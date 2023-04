Fall Guys: sezon 4. Wszystko co musisz wiedzieć o nowym sezonie

Fall Guys to jeden z tych fenomenów w świecie gier wideo, które pojawiły się znikąd i w mig zaskarbiły sobie serce graczy z całego świata. Czy mnie to dziwi? Cóż — doskonale pamiętam początki, które były monotonne i nużyły powtarzalnością. Czy dziwi mnie że gra jest szalenie popularna teraz? Ani trochę. To dopieszczona produkcja sieciowa dla wielu graczy, która daje od groma frajdy. Niski próg wejścia, uniwersalność, prostota systemu. Gra idealna dla każdego: dla tych zaangażowanych i tych, którzy grają od święta. Dla tych którzy chcą poświęcić grze setki godzin, jak i dla tych, którzy od wielkiego dzwonu mają ochotę w coś pograć. Jej multiplatformowość w połączeniu z cross-play sprawia, że możemy się bawić z rodziną i przyjaciółmi tak długo, jak mają oni jedną z platform na którą dostępna jest produkcja. A ta, za darmo, czeka na PC, PlayStation, Xboxie oraz Switchu. Można wybierać i przebierać i grać tam, gdzie nam najwygodniej!

Wielkimi krokami zbliża się nowe rozdanie w Fall Guys. Sezon 4 ma przynieść nieco zmian i być powiewem świeżości dla tych, którzy na dostępnych obecnie planszach spędzili grube setki godzin. Co zaoferuje nam 4 sezon Fall Guys? Co się zmieni? Kiedy w ręce graczy zostanie oddany nowy zestaw wyzwań?

Fall Guys - Sezon 4: Polygon Party. Co wiemy o nowym sezonie?

Twórcy Fall Guys są dość skąpi w kwestii dzielenia się informacjami na temat nadchodzącego sezonu i nowości, które dla nas przygotowują. Gracze wypatrują fali nowości — i spodziewali się, że ta nadpłynie z końcem marca. Według nieoficjalnych informacji: ze względu na problemy techniczne które napotkali po drodze, zdecydowali się przesunąć premierę nowego sezonu. Oficjalnie jednak potwierdzili jego podtytuł oraz datę startu.

Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, jakoby ekipa Mediatonic postanowiła nieco zredukować liczbę wyzwań. Poza tym że zrezygnują jednak z kilku obecnie dostępnych map, w pocie czoła mają przygotowywać zupełnie nowe mapy — a także typy wyzwań.

Nowe skórki w nowym sezonie Fall Guys. Tych na pewno nie zabraknie

Oficjalnie Mediatonic nie pokazało jeszcze żadnych nowych kostiumów dla czwartego sezonu Fall Guys: Polygon Party. Kilka dni temu jednak doczekaliśmy się pierwszych przecieków, w ramach których mogliśmy zobaczyć pierwsze cztery kostiumy które zostają przygotowywane z myślą o nowym sezonie gry. Możecie podejrzeć jak futurystyczne skórki z "Neon Nightlife" prezentują się w praktyce na poniższej grafice:

I tak — wzrok was nie myli. To ubrania, które poprzednio wystąpiły już w czwartym sezonie... przed resetem gry, część z nich można było wówczas nabyć w ramach DLC. Jeżeli mieliście nadzieję na to, że w nowym sezonie będzie nieco taniej... to niestety. Jak widać — Show Bucksy wciąż są w cenie — i za wszystkie skórki przyjdzie nam słono zapłacić. Według powyższej grafiki - 2000 show bucksów, czyli około 60 złotych.

To jednak dopiero rozgrzewka — i po starcie sezonu prawdopodobnie regularnie będziemy bombardowani nowościami w temacie. Wirtualna szafa dla waszych fasolek będzie mogła się ponownie rozrosnąc!

Fall Guys - kiedy wystartuje sezon 4: Polygon Party? Oficjalna data

Jedną z niewielu informacji którą podzieliła się ze światem ekipa Mediatonic w związku z czwartym sezonem Fall Guys jest data premiery. Nowy sezon szalonego przedstawiciela battle royale ma trafić w ręce graczy jeszcze w tym miesiącu — 25 kwietnia 2023 roku!