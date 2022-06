PlayStation Plus: Essential, Extra i Premium - czym się różnią?

Nowe opcje abonamentowe PlayStation Plus są już dostępne w Polsce. Ale czym (poza ceną) różnią się od siebie plany PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra oraz PlayStation Plus Premium?

PlayStation Plus Essential - uboższy kuzyn abonamentu, jaki znaliśmy do tej pory

PlayStation Plus Essential to podstawowa wersja abonamentu, która tak naprawdę jest bliskim odpowiednikiem tego, co dotychczas znaliśmy jako PlayStation Plus. Wykupienie abonamentu zapewnia nam dostep do funkcji sieciowych (umożliwiających m.in. grę online), pamięć w chmurze do przechowywania naszych zapisów z gier (100 GB), dostęp do Kolekcji PlayStation Plus oraz dodawanych co miesiąc dwóch nowych gier. No ale właśnie - wyłącznie dwóch, stąd wypada on gorzej od poprzednika, w ramach którego użytkownicy mogli liczyć na więcej rozdawnictwa ze strony Sony.

Ile kosztuje PlayStation Plus Essential? Za miesiąc abonamentu zapłacimy 37 złotych, trzy miesiące to 100 złotych, zaś roczna subskrypcja to 240 złotych.

PlayStation Plus Extra - katalog kilkuset gier na wyciągnięcie ręki

Każdy kolejny abonament oferuje to samo co "biedniejszy" poprzednik, a także coś więcej - skądś przecież muszą się brać odpowiednio wyższe ceny. PlayStation Extra to przede wszystkim dostęp do abonamentowego katalogu gier z konsol PlayStation 4 oraz PlayStation 5, na który składają się setki tytułów. Pełną listę gier dostępnych w katalogu znajdziecie tutaj — można spodziewać się jej stałego rozszerzania wraz z rozwojem usługi. Co istotne: wszystkie tamtejsze gry można jedynie pobierać do pamięci konsoli, nie ma opcji uruchomienia ich w chmurze.

Ile kosztuje PlayStation Plus Extra? Za miesiąc abonamentu zapłacimy 58 złotych, trzy miesiące to 165 złotych, zaś roczna subskrypcja to 400 złotych.

PlayStation Plus Premium - najbogatsza wersja abonamentu. Setki gier, w tym masa klasyki!

Najbogatsza wersja abonamentu to nie tylko dostęp do gier online, Kolekcji PlayStation Plus, dodawanych co miesiąc nowych gier oraz kilkuset gier z PlayStation 4 i PlayStation 5. To także biblioteka po brzegi wypełniona setkami gier ze starszych konsol PlayStation (PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3 oraz PlayStation Portable) oraz dostęp do grania w chmurze, z którego skorzystamy nie tylko na konsolach PlayStation 4 oraz PlayStation 5, ale również na komputerach z systemem Microsoft Windows za pośrednictwem dedykowanej aplikacji.

Ile kosztuje PlayStation Plus Premium? Za miesiąc abonamentu zapłacimy 70 złotych, trzy miesiące to 200 złotych, zaś roczna subskrypcja to 480 złotych.