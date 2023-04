Nic nie trwa wiecznie. Nawet gry od Microsoft znikną kiedyś z Xbox Game Pass

Gry, które trafiają do Xbox Game Pass nie trafiają tam na zawsze. Przy każdej aktualizacji biblioteki z katalogu znikają różne tytuły. Jednak nie było jeszcze takiej sytuacji, gdzie zniknie gra na wyłączność, za którą odpowiada studio Remedy Entertainment, a dystrybucją zajmował się sam Microsoft. Tak jest w przypadku Quantum Break, które pojawiło się na liście gier mających zostać usunięte z Xbox Game Pass w tym miesiącu.

Gra od Microsoftu znika z katalogu Xbox Game Pass

Cała sprawa rozchodzi się o problemy licencyjne - o czym informuje serwis XboxDynasty powołując się na oficjalne stanowisko amerykańskiego wydawcy gry. Choć Microsoft nie wdaje się w szczegóły, co jest przyczyną sporu, firma stoi na stanowisku, że rozmowy są stale prowadzone i jeśli uda się dojść do porozumienia, Quantum Break powróci do katalogu Xbox Game Pass. A czym w ogóle jest Quantum Break łączące grę akcji z serialem aktorskim, w którym główne role grają Shawn Ashmore, Dominic Monaghan, Aidan Gillen i zmarły niedawno Lance Reddick?

Gracz wciela się w postać Jacka Joyce'a, który na skutek wypadku podczas prac badawczych zostaje obdarzony specjalnymi mocami, panowania nad czasem. Jack stara się zapobiec kataklizmowi, który może zniszczyć cały świat oraz staje do walki z korporacją Monarch, której celem jest uratowanie jedynie garstki wybranych ludzi.

Co ciekawe, gra Quantum Break wciąż jest dostępna do kupienia i na ten moment nie ma żadnego sygnału by to się zmieniło. Tym bardziej, że znajdziecie ją teraz w bardzo dobrej cenie - za 36,99 zł w oficjalnym sklepie Microsoft lub za 22,99 zł z aktywną usługą Xbox Game Pass Microsoft. Jeśli nie mieliście wcześniej szansy zaznajomić się z produkcją Remedy Entertainment i chcecie nadrobić zaległości - warto się pospieszyć. Gra w katalogu Xbox Game Pass dostępna będzie jeszcze przez kilkanaście dni - zniknie z niego do końca miesiąca.