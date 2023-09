Poznaliśmy wstępną listę gier, które pojawią się w tym miesiącu ramach abonamentów PlayStation Plus Extra oraz PlayStation Plus Premium. Mimo podwyżek cen, będzie w co grać!

5 września w ramach podstawowego abonamentu PlayStation Plus Essential pojawiły się trzy gry: Saints Row, Black Desert - Traveler Edition oraz Generation Zero. A już za kilka dni pojawią się kolejne tytuły, w które zagrać będą mogli posiadacze droższych planów - Extra i Premium. Na chwilę przed oficjalnym zaprezentowaniem rozpiski na drugą połowę września, do sieci trafiła informacja o tytułach, które zostaną dodane do Katalogu gier. Z informacjami tymi przychodzi znany wszystkim billbil-kun z serwisu Dealabs, który już w przeszłości celnie wskazywał gry trafiające do PlayStation Plus. Na co mogą liczyć gracze?

19.09

NieR Replicant ver.1.22474487139...

Star Ocean The Divine Force

13 Sentinels: Aegis Rim

Sid Meier's Civilization VI

Sniper Ghost Warrior Contracts 2

Unpacking

To dopiero przedsmak nadchodzącej aktualizacji katalogu. Pełną listę tytułów, które pojawią się na PlayStation 4 oraz PlayStation 5 w ramach PlayStation Extra i Premium oraz tych, które z usługi znikną w najbliższym czasie powinniśmy poznać już jutro. Gdy tak się stanie, tekst ten zostanie zaktualizowany.

PlayStation Plus Extra i Premium. Co trzeba wiedzieć o abonamentach?

PlayStation Plus Extra to tradycyjnie darmowe gry w ramach podstawowego planu oraz dostęp do katalogu wybranych gier z PS4 oraz PS5, w tym częściowo pochodzących z usługi Ubisoft+ Classics. PlayStation Plus Premium oferuje dodatkowo wersje próbne niektórych tytułów (Cyberpunk 2077, The Last Of Us Part I, God of War Ragnarök, Gotham Knights i inne) oraz transmisję strumieniową w chmurze gier z poprzednich generacji. Więcej o PlayStation Premium przeczytacie w naszym teście usługi. Każdego miesiąca katalog gier dostępnych w ramach abonamentów Extra i Premium ulega rozszerzeniu i nie ma konieczności dodawania gier do swojej biblioteki, by ich nie stracić - choć trzeba pamiętać, że jeśli PlayStation zdecyduje się na usunięcie którejś z tych gier, nie będzie możliwości zagrania w nie w ramach PlayStation Plus.

Warto też pamiętać, że od tego miesiąca wzrosły ceny abonamentów opłacanych z góry na rok. Mamy niestety do czynienia z dużymi podwyżkami. Jeszcze kilka dni temu abonamenty te można było kupić za odpowiednio 240 zł, 400 zł i 480 zł. Nowy cennik wygląda następująco: