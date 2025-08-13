Chiny poirytowane swoimi przedsiębiorcami. Jest nowe zalecenie

Pekin wywiera presję na chińskie firmy technologiczne, by ograniczały zakupy procesorów AI Nvidia H20 na rzecz lokalnych rozwiązań, co już wpływa na spadek zamówień i zmianę układu sił na rynku półprzewodników.

Chińskie władze coraz mocniej przyglądają się zamówieniom rodzimych firm na procesory AI amerykańskiego producenta Nvidia. Według źródeł, Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych (MIIT) wezwało takich gigantów jak Alibaba czy ByteDance do wyjaśnienia, dlaczego decydują się na zakup układów H20 zamiast chipów wytwarzanych lokalnie. Choć nie ma oficjalnego zakazu, branżowi insiderzy przyznają, że korzystanie z produktów Nvidii staje się „politycznie niepoprawne”.

Chiny nie chcą, by przedsiębiorstwa polegały na Nvidii

Część przedsiębiorstw, obawiając się negatywnej reakcji urzędników, ograniczyła już swoje zamówienia. Szczególnie wrażliwy jest temat stosowania układów H20 w sprzęcie powiązanym z administracją państwową czy sektorem bezpieczeństwa. Bloomberg informuje, że władze wręcz odradzają ich wykorzystywanie w takich projektach.

Polityczne naciski sprzyjają natomiast lokalnym dostawcom, takim jak Huawei czy Cambricon, którzy zyskują na ograniczeniach nałożonych przez USA na działalność Nvidii w Chinach. Handel układami H20 został ograniczony zgodnie z amerykańskimi przepisami eksportowymi, a Nvidia musi dodatkowo przekazywać 15% przychodów z Chin do amerykańskiego rządu, aby móc je sprzedawać.

Sytuacja stawia producenta w trudnym położeniu – pod presją zarówno Waszyngtonu, jak i Pekinu. W Stanach Zjednoczonych część ekspertów ds. bezpieczeństwa obawia się, że nawet „okrojone” chipy mogą wspierać chińskie wojsko w rozwoju technologii AI. Z kolei w Chinach pojawiają się pogłoski, jakoby układy H20 miały umożliwiać śledzenie użytkowników lub zdalne wyłączanie systemów. Oczywiście Nvidia zaprzecza takim doniesieniom.

Według analityków Bernsteina, rynkowa pozycja Nvidii w Chinach słabnie udział firmy w segmencie chipów AI ma spaść z 66% w 2024 roku do około 55% w 2025 roku. Jeżeli sytuacja się nie zmieni, to Nvidia może spodziewać się kolejnych spadków udziału w rynku.

Grafika: depositphotos.com