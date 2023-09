Tak drogo jeszcze nie było. PlayStation podniosło ceny abonamentu PS+

W czerwcu 2023 roku Microsoft ogłosił podwyżki cen abonamentu Xbox Game Pass, które zaczęły obowiązywać od lipca. Zmiany w cenniku dotyczą abonamentów Ultimate i Konsola. Xbox Game Pass Ultimate, który zawiera Xbox Live Gold, EA Play, gry Xbox Game Studios dostępne już w dniu premiery oraz dodatkowe korzyści kosztuje obecnie 62,99 zł miesięcznie, a za plan Xbox Game Pass Konsola trzeba teraz zapłacić 42,99 zł miesięcznie. Abonenci Xbox Game Pass PC na razie nie muszą się martwić o podwyżki, ponieważ cena ich abonamentu pozostała bez zmian i nadal wynosi 39,99 zł miesięcznie.

Na podobny ruch zdecydowało się teraz PlayStation, które w zeszłym tygodniu zapowiedziało podwyżki w abonamencie PlayStation Plus. Na oficjalne ogłoszenie zmian w Polsce musieliśmy czekać do dnia, w którym zaczyna on obowiązywać - 6 września.

PlayStation Plus z nowym cennikiem. Jest drogo

Niestety podwyżki są drastyczne - choć dotyczą one wyłącznie planów kupowanych na rok.

Nowy cennik wygląda następująco:

PlayStation Plus Essential na rok - 295 zł

PlayStation Plus Extra na rok - 520 zł

PlayStation Plus Premium na rok - 630 zł

I jak widać, mamy do czynienia z dużymi wzrostami. Jeszcze kilka dni temu abonamenty te można było kupić za odpowiednio 240 zł, 400 zł i 480 zł. Gorzej mają jednak mieszkańcy Turcji oraz wszyscy ci, którzy korzystali z PlayStation Plus właśnie w tym kraju. Najdroższy plan PlayStation Plus Premium na rok kosztował tam 460 lir tureckich (ok. 73 zł). Teraz cena zdrożała do poziomu 2740 lir (ok. 438 zł). A jak PlayStation tłumaczy konieczność zmian w cenniku?

Nowe ceny odzwierciedlają bieżące warunki rynkowe, jednocześnie umożliwiając nam zapewnianie wyjątkowych korzyści naszym członkom. Mając subskrypcję, nadal będziesz korzystać z rozwiązań i funkcji zapewniających wspólne wrażenia, takich jak wieloosobowa gra online, gry co miesiąc i rabaty tylko dla członków. W dalszym ciągu będziesz też otrzymywać wyjątkowe korzyści, takie jak dysk internetowy na zapisane dane gier czy rabaty na usługi cyfrowe PlayStation.

- czytamy na oficjalnych stronach PlayStation Polska. Firma stara się nas przekonać, że podwyżka cen abonamentów przełoży się na jeszcze lepszą ofertę, jednak patrząc na to, co oferowano wcześniej, można śmiało założyć, że nic się nie zmieni - choć chciałbym się mylić. Przekonamy się za kilka dni, gdy PlayStation przedstawi rozpiskę gier, które pojawią się w ramach droższych abonamentów PlayStation Plus Extra oraz PlayStation Plus Premium.

PlayStation Plus. Co oferują poszczególne plany?

Czym różnią się poszczególne plany PlayStation Plus? PlayStation Plus Essential to podstawowy abonament, w ramach którego każdego miesiąca abonenci otrzymują 2/3 gry na konsole PlayStation 4 i PlayStation 5. W jego ramach gracze mogą też grać online, korzystać z funkcji Share Play, dysku w chmurze oraz dostają specjalną zawartość do wybranych gier oraz pomoc dotyczącą wybranych tytułów PS5. PlayStation Plus Extra to darmowe gry w ramach podstawowego planu oraz dostęp do katalogu wybranych gier z PS4 oraz PS5, w tym częściowo pochodzących z usługi Ubisoft+ Classics.

PlayStation Plus Premium oferuje dodatkowo wersje próbne niektórych tytułów (Cyberpunk 2077, The Last Of Us Part I, God of War Ragnarök, Gotham Knights i inne) oraz transmisję strumieniową w chmurze gier z poprzednich generacji. Więcej o PlayStation Premium przeczytacie w naszym teście usługi. Każdego miesiąca katalog gier dostępnych w ramach abonamentów Extra i Premium ulega rozszerzeniu i nie ma konieczności dodawania gier do swojej biblioteki, by ich nie stracić - choć trzeba pamiętać, że jeśli PlayStation zdecyduje się na usunięcie którejś z tych gier, nie będzie możliwości zagrania w nie w ramach PlayStation Plus.