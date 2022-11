Mocne tytuły na listopadowe wieczory dla płacących więcej. Gry w ramach PlayStation Plus Extra i Premium

Co ciekawego pojawi się w przyszłym tygodniu w ramach abonamentów PlayStation Plus Extra i Premium? Sony publikuje listę gier na PlayStation 4 i PlayStation 5, które dostępne będą w połowie listopada.

Listopad w PlayStation Plus przyniósł graczom już Nioh 2, Heavenly Bodies i Lego Harry Potter Collection - gry dostępne w ramach podstawowego planu Essential. Dziś Sony zaprezentowało rozpiskę tytułów dla dwóch droższych abonamentów: PlayStation Plus Extra oraz PlayStation Plus Premium. 15 listopada w ramach tych planów pojawią się:

The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition w wersji PS4 i PS5

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege w wersji PS4 i PS5

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue

Kingdom Hearts III

Kingdom Hearts: Melody of Memory

Oddworld: Soulstorm - Enhanced Edition w wersji PS4 i PS5

Tom Clancy’s The Division 2

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Chorus w wersji PS4 i PS5

What Remains of Edith Finch

The Gardens Between w wersji PS4 i PS5

Earth Defense Force: World Brothers

Earth Defense Force: Iron Rain

Onee Chanbara Origin

Tego samego dnia pojawią się klasyki z serii Ratchet & Clank, o czym kilka dni temu pisał Patryk. Będą to:

Ratchet & Clank (PS3)

Ratchet & Clank 2: Going Commando (PS3)

Ratchet & Clank: Up Your Arsenal (PS3)

Ratchet & Clank: Deadlocked (PS3)

Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction (PS3)

PlayStation Plus Extra i Premium w połowie listopada. Gry na PlayStation 4 oraz PlayStation 5

Pamiętajcie też o promocji, jaką PlayStation uruchomiło kilka tygodni temu. Decydując się na któryś z droższych wariantów PlayStation Plus: Extra lub Premium, pierwszy tydzień usługi możecie przetestować za darmo - z możliwością wcześniejszej rezygnacji. Promocja, która ma zachęcić do skorzystania z dwóch abonamentów, dotyczy każdego planu: 1-miesięcznego, 3-miesięcznego i 12-miesięcznego.

PlayStation Plus Extra to tradycyjnie darmowe gry w ramach podstawowego planu oraz dostęp do katalogu wybranych gier z PS4 oraz PS5, w tym częściowo pochodzących z usługi Ubisoft+ Classics. PlayStation Plus Premium oferuje dodatkowo wersje próbne niektórych tytułów (Cyberpunk 2077, Horizon Forbidden West i inne) oraz transmisję strumieniową w chmurze gier z poprzednich generacji. Więcej o PlayStation Premium przeczytacie w naszym teście usługi.