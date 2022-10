Czym jest PlayStation Stars?

Jak niedawno wyjaśniał Piotr Kurek, PlayStation Stars to bezpłatny program lojalnościowy stworzony z myślą o graczach konsol japońskiego giganta. Program nagradza najbardziej oddanych fanów konsolowej rozgrywki oferując im niedostępne nigdzie indziej cyfrowe nagrody w postaci modeli 3D. To tak zwane cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie stworzone na podstawie popularnych gier oraz sprzętów Sony, które na przestrzeni ostatnich dekad trafiały do sklepów. Do zdobycia są również punkty, które można wymienić na inne nagrody - takie jak pełne wersje gier, inne cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie czy określoną sumę pieniędzy do PlayStation Store.

Źródło: PlayStation

Sony cały swój pomysł przedstawiło w lipcu tego roku. Niemal 3 miesiące później program lojalnościowy zadebiutował w Polsce - i od dzisiaj możecie kolekcjonować wszystkie cyfrowe dobra. Jak zacząć? Już tłumaczę.

Jak zapisać się do programu lojalnościowego?

Ku zdziwieniu niektórych graczy, do programu nie zapisujemy się z poziomu naszej konsoli. Do tego niezbędna będzie aplikacja PS App na smartfonie, którą musimy połączyć ze swoim PlayStation - zakładam jednak, że większość z Was ma ją już pobraną. Jeśli nie, to warto to zrobić dla własnej wygody - aplikacja pozwala także na przeglądanie wszystkich informacji (takich jak trofea, znajomi czy biblioteka gier) w każdym miejscu, pobierać zdalnie gry, a od niedawna z jej poziomu można zapisywać na swoim urządzeniu mobilnym zrzuty ekranu zrobione podczas rozgrywki na konsoli.

Logując się do aplikacji, pierwsza ikona od lewej strony na pasku naszego profilu przenosi nas do PlayStation Stars. Początkowo będzie ona wyglądać tak, jak na screenie powyżej - wszyscy bowiem zaczynają od pierwszego poziomu. Klikając w tę ikonę, aplikacja wprowadza nas w zasady dotyczące programu lojalnościowego. To szybkie wytłumaczenie w trzech stronach na czym całość polega, tak jak widać na zrzutach ekranu poniżej.

Po przeczytaniu wszystkich stron i zapisaniu się do programu, Sony poprosi nas jeszcze o zgodę dotyczącą warunków świadczenia usługi PlayStation Stars a także zapyta dla kogo ma być widoczny nasz poziom oraz ekspozycja programu lojalnościowego. Po tym mamy już prostą drogę do rozpoczęcia swojej przygody z "gwiazdkami" - i zostajemy oficjalnie przywitani w programie.

Pierwsze wyzwania to bułka z masłem. Im dalej, tym trudniej

Pierwsze wyzwania, jakie przygotowało dla nas Sony, to "Dzień Banana" oraz "Październikowy sprawdzian gotowości". Za wykonanie pierwszej misji otrzymujemy wirtualną statuetkę bananowego bumeranga, a za drugie zadanie - tyranozaura z dema technologicznego PlayStation. Obie misje wymagają zaledwie włączenia jakiejkolwiek gry, więc jest to banalnie proste.

To jednak nie jedyne misje, jakie na nas czekają. Kolejnym, bardziej wymagającym wyzwaniem, jest "Wyzwanie online dla mistrzów bijatyk" i wymaga od nas zalogowania się do takich gier jak Street Fighter V, Ultimate Marvel vs. Capcom 3, Mortal Kombat 11 czy Tekken 7. W nagrodę dostajemy trofeum słodkiego kotka... w dwukolorowym donucie.

Najtrudniejszym obecnie wyzwaniem jest "Naciśnij Play/1994", które wymaga od nas uruchomienia gier nawiązujących do tytułu piosenki z ~1994 roku. Mamy na to wyłącznie podpowiedzi, które brzmią następująco: Stay x Circle of Life, Baby I Love Your Way x Go West, Mr. Jones x Regulate, More Human Than Human, Wild Night oraz Streets of Philadelphia. O jakie gry chodzi? Tego musimy domyślić się już sami (podpowiem, że chodzi o produkcje ekskluzywne na konsole japońskiej firmy). Nagrodą jest Sony Chord Machine.

Nawigacja po menu PlayStation Stars. Wyzwania, nagrody i zdobyte cyfrowe trofea

Gdzie znajdziemy nasze zdobyte trofea oraz nagrody do odebrania? Na górze aplikacji znajdują się trzy kolumny - Kampanie, Nagrody oraz Elementy kolekcji. Pierwsza z nich po prostu lista aktualnych misji - zarówno tych, nad którymi pracujemy, jak i tych już wykonanych.

Druga zakładka to Nagrody - i tutaj możemy wydać zdobyte punkty. W tym momencie są to trzy różne trofea z Ape Escape (każda kosztuje 200 punktów), pełne wersje takich gier jak Sekiro: Shadows Die Twice (15 tysięcy punktów), Hades, Cult of the Lamb (po 6 250 punktów) lub It Takes Two (10 tysięcy punktów). Ostatnią opcją są doładowania portfela do sklepu PlayStation - 25 zł (625 punktów) oraz 90 zł (2 250 punktów).

Ostatnią kolumną są Elementy kolekcji, czyli - jak sama nazwa wskazuje - zdobyte już przez nas cyfrowe trofea. W tej chwili kolekcje te nie będą zbyt bogate, jednak na przestrzeni kilku najbliższych miesięcy z pewnością się to zmieni.

Zaczęliście już swoją przygodę z programem lojalnościowym? Jak oceniacie jego działanie w pierwszym dniu od premiery? Dajcie znać w komentarzach!