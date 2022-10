Listopadowe wieczory z PlayStation Plus Essential. Lista gier na przyszły miesiąc

Co ciekawego pojawi się w przyszłym tygodniu w ramach abonamentu PlayStation Plus Essential? Sony publikuje listę gier na PlayStation 4 i PlayStation 5, które dostępne będą w listopadzie.

PlayStation oficjalnie potwierdza wczorajsze informacje związane z tytułami, jakie trafia do usługi PlayStation Plus Essential już w przyszłym tygodniu. Choć we wrześniu firma za jednym razem przedstawiła rozpiskę dla wszystkich trzech wariantów Plusa, w październiku i listopadzie powróciła do swojego poprzedniego cyklu aktualizując listę dwa razy w miesiącu. I choć jeszcze nie wiadomo co pojawi się ramach abonamentów Extra i Premium, wiemy w jakie gry zagramy 1 listopada w najtańszym planie - Essential. Pamiętajcie też, że jeszcze przez kilka dni posiadacze podstawowego Plusa (i droższych wariantów) mają szanse na przypisanie do swoich kont Hot Wheels Unleashed, Injustice 2 i Superhot. A w co będzie można zagrać w przyszłym miesiącu? 1 listopada pojawią się:

Nioh 2 - podstawowa wersja na PlayStation 4 oraz Remastered na PlayStation 5

Heavenly Bodies - w wersji PlayStation 4 i PlayStation 5

Lego Harry Potter Collection - w wersji PlayStation 4, którą bez problemu można uruchomić na PlayStation 5

PlayStation Plus Essential. Darmowe gry w listopadzie

Pamiętajcie też o promocji, jaką PlayStation uruchomiło kilka miesięcy temu. Decydując się na któryś z droższych wariantów PlayStation Plus: Extra lub Premium, pierwszy tydzień usługi możecie przetestować za darmo - z możliwością wcześniejszej rezygnacji. Promocja, która ma zachęcić do skorzystania z dwóch abonamentów, dotyczy każdego planu: 1-miesięcznego, 3-miesięcznego i 12-miesięcznego.

PlayStation Plus Extra to tradycyjnie darmowe gry w ramach podstawowego planu oraz dostęp do katalogu wybranych gier z PS4 oraz PS5, w tym częściowo pochodzących z usługi Ubisoft+ Classics. PlayStation Plus Premium oferuje dodatkowo wersje próbne niektórych tytułów (Cyberpunk 2077, Horizon Forbidden West i inne) oraz transmisję strumieniową w chmurze gier z poprzednich generacji. Więcej o PlayStation Premium przeczytacie w naszym teście usługi. W ramach tych dwóch planów zagracie również w Stray, które premierowo do katalogu gier PS+ trafiło pod koniec lipca.