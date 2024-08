Koniec wakacji z PlayStation Plus. LEGO i Gwiezdne Wojny łączą siły

Lipiec powoli dobiega końca więc to doskonały moment na poznanie gier, jakie w ramach abonamentu PlayStation Plus Essential pojawią się w przyszłym miesiącu. Gracze będą mieli w czym wybierać, w szczególności fani dwóch dużych marek.

Lipiec w PlayStation Plus w wersji Essential, czyli w podstawowym planie, był całkiem udany. Borderlands 3, NHL 24 i Among Us to tytuły całkowicie różne i skrojone pod gusta różnych graczy, co oznacza, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie. A jak będzie w sierpniu? Końcówka wakacji zapowiada się równie ekscytująco – w szczególności dla fanów klocków LEGO, Gwiezdnych Wojen oraz... horrorów. Co więc zawita do katalogu PS+ Essential już w przyszłym tygodniu?

PlayStation Plus Essential w sierpniu. Co nowego?

6 sierpnia w ramach abonamentu PlayStation Plus Essential pojawią się:

LEGO Gwiezdne Wojny: Saga Skywalkerów (PS4 i PS5) – W LEGO Gwiezdne Wojny: Saga Skywalkerów galaktyka należy do ciebie. Przeżyj niezapomniane chwile i doświadcz nieprzerwanej akcji ze wszystkich dziewięciu filmów z Sagi Skywalkerów w wersji pełnej słynnego humoru LEGO.

Ender Lilies: Quietus of the Knights (PS4)– Dawno temu, w odległych zakątkach Land's End, nieprzewidziane opady deszczu przekształciły wszystkie żywe istoty w oszalałe nieumarłe monstra znane jako Zaraza. W obliczu kataklizmu wykraczającego daleko poza ich zrozumienie, królestwo popadło w ruinę i nie widać końca przeklętego deszczu. Rozwikłaj tajemnicę królestwa zniszczonego przez Deszcz Śmierci. Podróżuj przez rozległe i nawiedzająco piękne Land's End, przemierzając zatopiony las, zamkniętą, skażoną podziemną jaskinię i wielki zamek.

Five Nights at Freddy's: Security Breach (PS4 i PS5) – najnowsza odsłona horroru dla całej rodzin, który uwielbiają miliony graczy na całym świecie. Wciel się w Gregory’ego – chłopca uwięzionego nocą w Mega Pizzapleksie Freddy’ego Fazbeara. Wspierany przez samego Freddy’ego Fazbeara Gregory ma prosty cel: przetrwać, bezustannie uciekając przed postaciami z Five Nights at Freddy’s i unikając nowych, straszliwych zagrożeń.

Pamiętajcie, że do 6 sierpnia wciąż możecie przypisać do swojej biblioteki gry, które do PS+ Essential dodane zostały w lipcu. Po tej dacie, jeśli nie zostaną zapisane, nie będziecie mogli w nie bezpłatnie zagrać.