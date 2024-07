3 miesiące darmowego Apple TV+. Kto nie ma, niech skorzysta

Apple TV+ może i nie jest najpopularniejszym VOD na rynku, ale nie da się ukryć, że oferuje naprawdę mocne tytułu: zarówno serialowe, jak i filmowe. Na przestrzeni ostatnich tygodni wielokrotnie informowaliśmy Was o promocjach, w ramach których dostęp do biblioteki ATV+ możecie zdobyć za darmo – np. na dwa lub trzy miesiące Te jednak dedykowane były posiadaczom konsol PlayStation 4 i 5 lub użytkownikom Twitcha, którzy zdecydowali się na subskrypcję dla przynajmniej jednego twórcy internetowego działającego na tej platformie. Teraz pojawiła się promocja dedykowana posiadaczom telewizorów Samsung, które są kompatybilne z VOD Apple TV+.

Apple TV+ znów za darmo. Tym razem skorzystają posiadacze telewizorów Samsung

Jak skorzystać z promocji? Po pobraniu aplikacji Apple TV+ na kompatybilnym telewizorze, pojawi się komunikat informujący, że można skorzysta z oferty specjalnej oferującej 3-miesięczny dostęp zupełnie za darmo. Wystarczy zalogować się kontem Samsung oraz kontem Apple, by z niej skorzystać i cieszyć się filmami i serialami na wyłączność. Biblioteka Apple TV+ może i jest skromna na tle konkurencji, ale mówienie że nie ma tam czego oglądać jest sporą przesadą. Lwia część tamtejszych produkcji broni się jakością — a przez te lata nie brakuje tam już zróżnicowania gatunkowego. To także świetny czas by nadrobić zaległości przed premierą m.in. drugiego sezonu "Rozdzielenia" czy "Silos". Jeżeli nie wiecie co warto obejrzeć — odsyłam do naszej listy najlepszych filmów i seriali Apple TV+!

Warto zaznaczyć, że promocja przeznaczona jest dla nowych użytkowników kont Samsung. Mogą z niej skorzystać powracający subskrybencie Apple TV+, którzy w przeszłości korzystali już z usługi – pod warunkiem, że nie zrealizowali na swoim telewizorze Samsung tej promocji. Akcja trwa do 31.12.2024 r. można jednak podejrzewać, że zostanie przedłużona.