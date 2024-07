Cena gry podskoczyła o 100% z dnia na dzień. Wszystko to zasługa... wielkiej kinowej premiery

Szaleństwa cenowe w dobie internetu nie są niczym nowym. Kiedy influencerzy czy jakieś z pozoru drobne sploty wydarzeń wylansują konkretne produkty potrafią one z dnia na dzień okazać się hitem sprzedaży. Tak sprawy miały się chociażby z serią aparatów Fuji. X100V był w sprzedaży od jakiegoś czasu, aż tu nagle stał się Tiktokową sensacją i nie dość że zniknął ze sklepowych półek na całym świecie w mgnieniu oka, to jeszcze Fuji przestało nadążać z produkcją, a na aukcjach urządzenie sprzedawane było za kosmicznie wysokie stawki.

Czasem świat odkrywa rzeczy za sprawą... innych produktów popkultury. Tak sprawy mają się z grą z 2013 roku. Bo to już ponad dekadę temu na PC, konsole PlayStation 3 i Xbox 360 (a dwa lata później na ich następców) wydano Deadpoola. High Moon Studios wykonało kawał dobrej roboty — i wydany nakładem Activision produkt był bardzo ciepło przyjęty przez graczy na całym świecie. W natłoku dzisiejszych premier pamiętali o nim przede wszystkim ci, którzy mieli szansę zapoznać się z grą przy okazji jej premiery. Ale teraz jej popularność eksplodowało, a jej ceny z dnia na dzień wywaliło w kosmos. Powód? Premiera filmu o Deadpoolu i Wolverine!

"Deadpool & Wolverine" - film z 2024 roku wpłynął na popularność gry sprzed ponad dekady

Po premierze filmu wystarczyła krótka chwila, by gra zdrożała... i to dwukrotnie! I to niezależnie o której wersji mowa. W górę poszły zarówno gry sprzed dwóch generacji (PS3 podskoczyło z 21,99 dolarów na 41,30 dolarów; X360 - z 18,48 dolarów na 38,58 dolarów), jak i z poprzedniej. Tam ceny są jeszcze bardziej szalone - do czasu skoku popularności grę można było zgarnąć na PlayStation 4 za około 87 dolarów — teraz trzeba zapłacić 150 dolarów. Jedynie wersja na Xbox One jest smutna jak popularność samej konsoli jest do zgarnięcia w całkiem przyzwoitej cenie 77 dolarów.

Szaleństwo i tęsknota za premierami kinowymi z grami w tle

Czy jestem zaskoczony? No nie będę ukrywał, że tak. Tym bardziej, że od czasu premiery Deadpoola na PS3 świat gier zmienił się nie do poznania. Właściciele marek zamiast inwestować w gry oparte na danych markach wolą wejść w rozmaite wydarzenia z udziałem głównych bohaterów w najpopularniejszych grach-usługach. Popularność starusieńkiego Deadpoola pokazuje jednak, że nie wszyscy chcą wydarzeń i kostiumów w grach — i tęsknota za starymi czasami ma się doskonale.

Przez wiele lat wielkim kinowym premierom towarzyszyły (nierzadko równie ogromne) gry oparte na rozpoznawalnych markach. W dawnych czasach każda platforma potrafiła mieć swoją interpretację - inny "Harry Potter i Kamień filozoficzny" trafił na PC, inny na PlayStation, inny na PlayStation 2, Xboksa i GameCube'a, inny na GameBoya Color... a jeszcze inny na GameBoya Advance. Co ważne: każdy był na swój sposób wspaniały!

