To idealny kontroler do gry w nadchodzący hit PlayStation. Każdy fan powinien go mieć

Już na początku września na PlayStation 5 zadebiutuje "Astro Bot". To kontynuacja Astro's Playroom – gry, którą doskonale kojarzy każdy posiadacz konsoli PlayStation 5. Wraz z grą na rynku zadebiutuje kontroler inspirowany charakterystycznymi bohaterami.

6 zupełnie nowych galaktyk, wiele ciekawych misji i mnóstwo godzin dobrej zabawy. Właśnie w ten sposób zapowiada się Astro Bot, czyli kontynuacja jednej z najbardziej lubianych gier na konsolę PlayStation 5. Jak zdążyliśmy się dowiedzieć, gra zadebiutuje na konsolach Sony już 6 września 2024 roku. Zniecierpliwieni mogą jednak kupić ją w przedsprzedaży już teraz. A wkrótce będą mogli zdobyć coś jeszcze, by uprzyjemnić sobie rozgrywkę. Sony zaprezentowało dziś nową wersję kontrolera DualSense, która idealnie oddaje klimat serii Astro oraz najnowszej odsłony serii – Astro Bot.

Astro Bot Limited Edition DualSense wkrótce w sprzedaży. Gratka dla fanów sympatycznych robotów

DualSense w wersji Astro Bot Limited Edition to przede wszystkim kolorystyka inspirowana Astro Botem oraz zdobienia, które mają oddawać charakter przesympatycznych robotów, z którymi gracze mieli szansę zapoznać się już w przeszłości. Obudowa kontrolera posiada także charakterystyczne dla Astro niebieskie akcenty na uchwytach i przyciskach, rzeźbione linie w stylu science-fiction, a także charakterystyczną parę oczu na panelu dotykowym. Choć nie mrugają one do gracza, jak oczy bohaterów gier, robią całkiem fajne wrażenie.

A kiedy kontroler trafi do sprzedaży? Astro Bot Limited Edition DualSense na sklepowych półkach ma pojawić się już 6 września, w dniu premiery Astro Bot na PS5. 9 sierpnia rozpocznie się przedsprzedaż w oficjalnym sklepie direct.playstation.com, który nie jest dostępny w Polsce. Gracze z naszego kraju muszą uzbroić się w cierpliwość i poczekać na oficjalne informacje na temat dostępności kontrolera u partnerów detalicznych. Można jednak podejrzewać, że największe markety RTV AGD będą miały go w swojej ofercie. W jakiej cenie? Sugerowana cena detaliczna na zachodnich rynkach to 79,99 dolarów, 79,99 euro lub 69,99 funtów.

Twórcy PlayStation mocno wierzą w sukces gry, za którą odpowiada ekipa z Team Asobi. Jesteście zainteresowani? Już teraz możecie złożyć zamówienia przedpremierowe. W sprzedaży pojawią się różne edycje gry, a szczegóły z nimi związane znajdziecie w naszym osobnym wpisie.