Studio Grinding Gear Games powstało w 2006 roku. Ich ambitny projekt, Path of Exile, został wydany dopiero w 2013 roku i od tamtej pory nieustannie się rozwija. Regularne aktualizacje i rozbudowa sprawiają, że gra jest zawsze świeża i pełna nowych wyzwań. Co ważne, Path of Exile zdobyło popularność nie tylko na pecetach. Gra dostępna jest na konsolach Xbox, PlayStation i komputerach Mac. Co ważne, Grinding Gear Games szykują dla nas coś nowego. Jakiś czas temu pisaliśmy na Antyweb o Path of Exile 2. Choć nazwa sugeruje, że to pełnoprawny sequel, tak naprawdę nie będzie to chyba typowa kontynuacja. Wiele wskazuje, że będzie to coś na kształt patcha lub DLC oryginału.

Na razie musimy jednak uzbroić się w cierpliwość. Twórcy nie dają jednak zapomnieć o oryginale. Path of Exile to gra, która na przestrzeni ostatnich lat zdążyła wzbudzić ogromne zainteresowanie i zyskać wierną społeczność graczy. Jej popularność stale rośnie, a studio Grinding Gear Games nieustannie dostarcza nową zawartość i aktualizacje, wypełniając świat gry jeszcze większą ilością wyzwań. Choć część graczy czeka na dwójkę, PoE nie dość, że przyciąga nowych graczy, to tym starym dostarcza wielu powodów, by nie rezygnowali z rozgrywki.

Settlers of Kalguur już dostępne. Path of Exile z najnowszą aktualizacją trafia do graczy

Settlers of Kalguur to najnowsza i zaraz największa aktualizacja do Path of Exile wprowadzająca szereg usprawnień i nowych wyzwań dla graczy. To także nowa liga, która zapewni fanom tego RPG jeszcze więcej zabawy, w tym 60 nowych wyzwań. W grze pojawia się także własna... osada, którą można rozbudowywać i zasiedlać. Mieszkańcy będą pracować dla nas i pomagać w pomoc w górnictwie, hutnictwie, odczarowywaniu, rolnictwie i innych pracach. A wszystko po to, by móc wymieniać się zdobytymi surowcami z innymi, zdobywać cenne przedmioty i bronić własnej osady przed najeźdźcami. Lista zmian, nowości, usprawnień, czy poprawek jest ogromna i nie sposób jest streścić jej w tym tekście. Wszystkiego dowiecie się z oficjalnej strony gry, gdzie w podpunktach, których jest prawie 40, opisano ze szczegółami wszystko, co pojawia się w grze wraz z aktualizacją 3.25.0 wprowadzającą dodatek Settlers of Kalguur.

I widać, że Settlers of Kalguur zrobiło swoje. Wystarczy zajrzeć na statystki w SteamDB, by przekonać się o tym, że nawet 11-letnie gry mogą stale przyciągać uwagę graczy. Najnowsza aktualizacja Path of Exile sprawiła, że w zaledwie kilka godzin stała się jedną z najchętniej ogrywanych pozycji na Steam. Jeszcze przed weekendem w PoE grało ok. 10 tysięcy osób. W piątek wieczorem liczba graczy przekroczyła 229 tysięcy. To świetny wynik jak na tytuł, który zadebiutował w 2013 r. w momencie publikacji, w PoE grało ok. 100 tysięcy osób. 229,337 jednoczesnych graczy to równocześnie rekord Path of Exile, który udało się osiągnąć po 11 latach obecności na rynku – przynajmniej jeśli chodzi o komputery PC i platformę Steam.