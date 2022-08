DualSense Edge to nowy pad do PlayStation 5 dla najbardziej zapalonych graczy

DualSense Edge Wireless Controller — kontroler dla tych, którzy wiedzą czego chcą od gier

Kontrolery pozwalające samodzielnie dopasować przyciski? Nawet w świecie konsol nie jest to nic specjalnie odkrywczego — takie sprzęty dostępne są u konkurencji od wielu lat. Poza tym dochodzą jeszcze propozycje firm trzecich, które pozwalają wycisnąć z konsolowego grania nieco więcej, niż standardowe, dołączane do zestawu, pady. Z tą jednak różnicą, że tym razem mówimy o oficjalnym padzie PlayStation, który będzie oferował wszystkie unikalne dla ich DualSense'a funkcje — w tym adaptacyjne spusty czy zaawansowany system haptycznych wibracji. A co poza nimi?

Pierwszym z elementów który pozwoli znacznie wyróżnić się sprzętowi od "podstawowego", starszego, brata będą wymienne analogi. Użytkownicy będą mieć opcję skorzystania z trzech typów gałek: wysokich, krótkich oraz standardowych. Żonglowanie nimi pozwoli na bardziej precyzyjne sterowanie, co dla miłośników m.in. strzelanin może okazać się kluczowe. Już teraz jednak wiemy, że wiązać się to będzie z dodatkowymi kosztami — zamienniki dla analogów sprzedawane będą osobno, nie będą stanowić elementu zestawu. Ponadto pad ten zaoferuje krótszy skok w spustach — czyli przyciskach oznaczonych w nomenklaturze Sony jako R2 i R2. Wydaje wam się że już teraz jest dobrze? Pomyślcie zatem, że nowy kontroler pozwoli wam aktywować polecenie postaci tuż po wciśnięciu, a nie dociśnięciu ich — to zasadnicza różnica dla wszystkich, którym zależy na wygranej. Nie zabrakło też tylnich przycisków, nazywanych u nas zwyczajowo motylkami. Te pozwalają na dostosowanie zestawu własnych skrótów, by aktywować je palcem wskazującym lub serdecznym - najwygodniej, jak tylko się da. Wisienką na torcie jest opcja zapisywania stworzonych przez nas ustawień dla każdej z gier, co pozwoli na ekspresowe przełączanie się między naszymi konfiguracjami dla poszczególnych tytułów bez konieczności poświęcania czasu na ponowną konfigurację każdorazowo uruchamiając grę. Elementem zestawu będzie też kabel z oplotem, który po wpięciu można będzie zablokować, a także etui — by wszystkie elementy zestawu trzymać w ryzach w jednym miejscu.

DualSense Edge Wireless Controller - cena i dostępność

Niestety, odpowiedzi na najważniejsze pytanie — o to ile będzie kosztować DualSense Edge Wireless Controller i kiedy możemy spodziewać się go w sklepach jeszcze nie znamy. Sony zapowiedziało produkt, opowiedziało nam co nieco na jego temat, ale nie zdradziło nawet przybliżonej daty premiery. Nie wiemy też ile ta przyjemność będzie nas kosztować — ale biorąc pod uwagę, że Xbox Elite 2 generacji to wydatek rzędu 750 złotych — zakładam, że ten tańszy nie będzie. A jeżeli zależeć nam będzie też na dodatkowo płatnych elementach, jak inne warianty analogów, to nie zdziwię się, jeśli całość nie zamknie się nawet w tysiącu złotych.