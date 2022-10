Sony przedstawiło całą rozpiskę gier, które trafią do abonamentów PlayStation Plus Extra i Premium w tym miesiącu.

PlayStation Plus Essential nie zachwyciło

Rozpiska gier na październik w PlayStation Plus Essential, najniższym dostępnym poziomie subskrypcji, nieco rozczarowała. Otrzymaliśmy bowiem:

Hot Wheels Unleashed (PS5/PS4)

Injustice 2 (PS4, PS5 w ramach wstecznej kompatybilności)

Superhot (PS4, PS5 w ramach wstecznej kompatybilności)

Źródło: PlayStation

Ciężko było nie odnieść wrażenia, że japoński gigant delikatnie obniżył loty. Hot Wheels Unleashed to naprawdę solidnie opracowana produkcja wyścigowa, która przynosi sporo frajdy i zadowoli szersze grono graczy niż wyłącznie fanów Trackmanii, jednak to nadal nie jest ogromny tytuł AAA. Injustice 2 już od dłuższego czasu jest dostępne w PS+ Extra i Premium, a Superhot, chociaż jest naprawdę intrygującą grą (od polskiego studia, swoją drogą) raczej nie wystarczy, żeby zadowolić wszystkich graczy. Czy rozpiska Extra i Premium zdoła to zrekompensować?

PlayStation Plus Extra w październiku 2022 - pełna rozpiska

Japoński gigant przygotował dla nas 16 nowych gier - i należy przyznać, że wśród nich znajdują się naprawdę ciekawe produkcje, bowiem dostaniemy chociażby kilka odsłon serii Assassin’s Creed. Wszystkie produkcje, które pojawią się 18 października, są następujące:

Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition (PS4/PS5)

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition (PS4, PS5 w ramach wstecznej kompatybilności)

Dragon Quest Builders (PS4, PS5 w ramach wstecznej kompatybilności)

Dragon Quest Builders 2 (PS4, PS5 w ramach wstecznej kompatybilności)

Dragon Quest Heroes: The World Tree’s Woe and the Blight Below (PS4, PS5 w ramach wstecznej kompatybilności)

Dragon Quest Heroes II: Explorer’s Edition (PS4, PS5 w ramach wstecznej kompatybilności)

Assassin’s Creed: Odyssey (PS4, PS5 w ramach wstecznej kompatybilności)

Assassin’s Creed Chronicles: China (PS4, PS5 w ramach wstecznej kompatybilności)

Assassin’s Creed Chronicles: India (PS4)

Assassin’s Creed Chronicles: Russia (PS4)

Assassin’s Creed III Remastered (PS4, PS5 w ramach wstecznej kompatybilności)

Assassin’s Creed Syndicate (PS4)

Inside (PS4, PS5 w ramach wstecznej kompatybilności)

The Medium (PS5)

Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PS4, PS5 w ramach wstecznej kompatybilności)

Hohokum (PS4, PS5 w ramach wstecznej kompatybilności)

Źródło: PlayStation

Dziwi delikatnie fakt, że są gry, które zadziałają na starej generacji, a na nowej nie - niemniej jednak, zestawienie prezentuje się naprawdę solidnie.

PlayStation Plus Premium na październik 2022

Kilka gier od 18 października będzie dostępnych wyłącznie dla posiadaczy wyłącznie najwyższego poziomu abonamentu - PS+ Premium. Są to następujące produkcje:

Yakuza 3 Remastered (PS4, PS5 w ramach wstecznej kompatybilności)

Yakuza 4 Remastered (PS4, PS5 w ramach wstecznej kompatybilności)

Yakuza 5 Remastered (PS4, PS5 w ramach wstecznej kompatybilności)

Limbo (PS3, gra w chmurze)

Ultra Street Fighter IV (PS3, gra w chmurze)

Castlevania: Lords of Shadow (PS3, gra w chmurze)

Everyday Shooter (PS3, gra w chmurze)

Jak oceniacie zestawienie? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: PlayStation