Abonamenty z grami rządzą się swoimi prawami. Na przestrzeni lat przywykliśmy już to do lepszych, to gorszych, ofert. Wierząc jednak przeciekom (ze źródeł, które właściwie miesiąc w miesiąc nie zawodzą), grudzień będzie dobrym czasem dla wszystkich wypatrujących abonamentowych hitów!

Abonenci PlayStation Plus Essential mają powody do radości. Grudniowa oferta to sporo dobra!

Przecieki, jak co miesiąc, pochodzą z francuskiej strony z promocjami — ale od wielu miesięcy okazują się być bezbłędne. Dlatego i tym razem podajemy je jako pewnik — choć warto mieć z tyłu głowy to, że coś po drodze może jednak się zmienić. Jeżeli jednak wszystkie dotychczasowe przecieki się potwierdzą, to już 6. grudnia w południe wszyscy abonenci PlayStation Plus Essential będą mogli do swoich kont dodać trzy fantastyczne gry:

Mass Effect Legendary Edition (wersja zoptymalizowana dla PlayStation 4)

(wersja zoptymalizowana dla PlayStation 4) Biomutant (wersja zoptymalizowana dla PlayStation 4 oraz PlayStation 5)

(wersja zoptymalizowana dla PlayStation 4 oraz PlayStation 5) Divine Knockout (wersja zoptymalizowana dla PlayStation 4 oraz PlayStation 5).

Warto pamiętać, że kupując abonament do czasu premiery nowości, będziemy mogli dodać do naszego profilu także zestaw gier z listopada (a tam nudy również nie było — w ramach subskrypcji czeka Nioh 2, Heavenly Bodies oraz Lego Harry Potter Collection).

Przypomnę że PlayStation Plus Essential to podstawowa, najtańsza, wersja abonamentu na konsolach PlayStation. Jeżeli zastanawiacie się czym różnią się PlayStation Plus: Essential, Extra i Premium, to zapraszam do naszego wpisu w którym tłumaczymy wszystkie różnice między kolejnymi typami abonamentów.