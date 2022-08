Co ciekawego pojawi się w przyszłym tygodniu w ramach abonamentów PlayStation Plus Essential, Extra i Premium? Sony publikuje listę gier na PlayStation 4 i PlayStation 5, które dostępne będą we wrześniu.

Sony długo kazało nam czekać na listę gier, które w ramach abonamentu PlayStation Plus Essential pojawią się w najbliższy wtorek. Pamiętajcie, że jeszcze przez kilka dni możecie dodać do swoich kont Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, Yakuza: Like a Dragon oraz Little Nightmares, które są dostępne w ramach sierpniowej aktualizacji. A w co zagracie w pierwszym dniu roku szkolnego? 6 września w usłudze PlayStation Plus Essential pojawią się:

Need for Speed Heat

Granblue Fantasy: Versus

Toem (tylko PS5)

Sony zaprezentowało też rozpiskę dla dwóch droższych abonamentów: PlayStation PLus Extra oraz PlayStation Plus Premium. 20 września w ramach tych abonamentów pojawią się:

Deathloop

Assassin’s Creed Origins

Watch Dogs 2

Dragon Ball Xenoverse 2

Spiritfarer: Farewell Edition

Chicory: A Colorful Tale

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5

Alex Kidd in Miracle World DX

Rabbids Invasion: The Interactive TV Show

Rayman Legends

Scott Pilgrim vs. The World: The Game - Complete Edition

oraz klasyki:

Syphon Filter 2 - PS1

The Sly Collection - PS3

Sly Cooper: Thieves in Time - PS3

Bentley’s Hackpack - PS3

Toy Story 3 - PSP

Kingdom of Paradise - PSP

PlayStation Plus Essential, Extra i Premium we wrześniu. Gry na PlayStation 4 oraz PlayStation 5

Pamiętajcie też o promocji, jaką PlayStation uruchomiło kilka tygodni temu. Decydując się na któryś z droższych wariantów PlayStation Plus: Extra lub Premium, pierwszy tydzień usługi możecie przetestować za darmo - z możliwością wcześniejszej rezygnacji. Promocja, która ma zachęcić do skorzystania z dwóch abonamentów, dotyczy każdego planu: 1-miesięcznego, 3-miesięcznego i 12-miesięcznego.

PlayStation Plus Extra to tradycyjnie darmowe gry w ramach podstawowego planu oraz dostęp do katalogu wybranych gier z PS4 oraz PS5, w tym częściowo pochodzących z usługi Ubisoft+ Classics. PlayStation Plus Premium oferuje dodatkowo wersje próbne niektórych tytułów (Cyberpunk 2077, Horizon Forbidden West i inne) oraz transmisję strumieniową w chmurze gier z poprzednich generacji. Więcej o PlayStation Premium przeczytacie w naszym teście usługi. W ramach tych dwóch planów zagracie również w Stray, które premierowo do katalogu gier PS+ trafiło pod koniec lipca.