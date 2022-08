PlayStation dostanie własny launcher na PC? Wiele na to wskazuje

Sony stawia coraz większe kroki na rynku PC - a na tym może się nie skończyć

Sony od jakiegoś czasu ewidentnie widzi potencjał w rynku PC. Od jakiegoś czasu na komputerach osobistych pojawiły się takie gry od studiów należących do PlayStation Studios jak Days Gone, Horizon Zero Dawn, God of War czy Spider-Man, w drodze jest Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei i The Last of Us Part I, a zaawansowane plotki mówią o Returnal, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales i Ghost of Tsushima.

Poza samymi grami, Sony wypuściło serię gamingowych monitorów i słuchawek o nazwie INZONE. Jakiś czas temu mieliśmy przyjemność recenzować najdroższy i najlepszy wariant słuchawek Sony INZONE H9 - jeśli chcecie się dowiedzieć, jak sprzęt wypada w praktyce, zajrzyjcie pod ten link.

Wszystkie wydane gry na PC do tej pory zrobiły prawdziwą furorę i znalazły ogromną grupę odbiorców, wskakując na sam szczyt list sprzedażowych Steama. Do tej pory jednak po prostu są one dostępne do kupienia na platformie Valve lub Epic Games Store - a do ich odpalenia nie jest wymagane logowanie do PlayStation Network. Jak się okazuje, wkrótce może się to zmienić.

PlayStation PC Launcher stanie się faktem? Jest to bardzo możliwe

W plikach Spider-Mana w wersji na komputery osobiste z systemem Windows znaleziono dane dotyczące “PlayStation PC Launcher”, co zostało potwierdzone przez Video Games Chronicle.

Co to może spowodować? Niewykluczone, że Sony wyda PlayStation Store w wersji na pecety i gry na tę platformę będzie sprzedawać w swoim własnym sklepie, podobnie jak robi to Microsoft. Nie oznacza to, że tytuły znikną ze Steama czy Epic Games Store - ale dzięki takiemu ruchowi japońska firma nie będzie zależna wyłącznie od firm zewnętrznych. Biorąc pod uwagę dotychczasowy sposób działania Sony, “podporządkowywanie się” Valve i Epic Games mogło im uwierać - chociaż to żadne potwierdzone informacje.

Co myślicie o tych doniesieniach? Chcielibyście zobaczyć PlayStation PC Launcher i PlayStation Store na swoich komputerach, czy może jesteście zdania, że już jest wystarczająco dużo różnych aplikacji poświęconych grom wideo? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Video Games Chronicle