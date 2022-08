Nowe gry w abonamentach PlayStation Plus Extra i Premium w sierpniu

Sony śladem Microsoftu zmieniło abonament PlayStation Plus i teraz oferuje co miesiąc w jego ramach dostęp do różnych gier. Na początku miesiąca pojawiają się tytuły dostępne dla wszystkich, a w połowie dla subskrybentów droższych odmian Extra oraz Premium.

Nowe gry w sierpniu w PlayStation Plus Extra i Premium

Na początku miesiąca w ofercie PlayStation Plus Essentials pojawiły się trzy nowe gry: Yakuza: Like A Dragon, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 i Little Nightmares. Od 16 sierpnia dla abonentów usługi Extra oraz Premium dostępne będzie kolejne 11 tytułów, w tym kolejne trzy części gier z serii Yakuza, dwa ciekawe tytuły multiplayer: Dead by Daylight oraz Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, a także bardzo dobrze oceniany Bugsnax. Pełną listę znajdziecie poniżej i choć może nie wygląda tak ekscytująco to mimo wszystko każdy powinien znaleźć cos dla siebie.

Yakuza 0;

Yakuza Kiwami;

Yakuza Kiwami 2;

Dead by Daylight;

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands;

Bugsnax;

Metro Exodus;

Trials of Mana;

UNO;

Monopoly Madness;

Monopoly Plus.

Może to tylko moje wrażenie, ale wygląda na to, że oferta w lipcu była jednak nieco lepsza. Sony próbuje nadganiać dystans do Microsoftu, który Game Passa oferuje znacznie dłużej, ale w ciągu kilku miesięcy nie będzie to łatwe. Obawiam się jednak, że takimi tytułami jak te powyżej trudno będzie przekonać większą liczbę użytkowników do opłaty abonamentu, który do najtańszych nie należy. Miejmy nadzieje, że oferta we wrześniu będzie nieco lepsza.

źródło: Sony