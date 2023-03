PlayStation 5 pojawiło się w sprzedaży w listopadzie 2020 r. i od ponad dwóch lat jest towarem gorącym i bardzo przyciągającym uwagę graczy. Choć obecnie jest dużo łatwiej kupić ten sprzęt, nadal jest on dostępny w wyższej, niż standardowa, cenie. Wciąż wykorzystują to sklepy sprzedające zestawy składające się z samej konsoli, dodatkowej gry i akcesoriów licząc sobie za nie pokaźne sumy. Nie pomaga też fakt, że w ofercie mamy dwa modele PlayStation 5 - podstawowy wyposażony w czytnik płyt Blu-Ray oraz wersję Digital, na której uruchomimy wyłącznie cyfrowe wersje gier.

Według informacji z grudnia ubiegłego roku, to się zmieni w najbliższych miesiącach. Sony ma wypuścić na rynek model bez wbudowanego czytnika, który sprzedawany będzie osobno. To pozwoli nieco rozluźnić linie produkcyjne, które teraz zajęte są przez dwie różne konstrukcje. Nowe PS5 bez czytnika ma być też dobrym pomysłem na obniżenie ceny - Sony i tak zarobi. Nie tylko na samym sprzęcie, ale także na dodatkowym czytniku płyt, który z pewnością zainteresuje sporą część klientów.

Jednak PS5 "slim" to nie wszystko nad czym ma pracować Sony. Najnowsze informacje sugerują, że Japończycy już teraz przygotowują się na jeszcze jedną wersję, która trafi do sprzedaży w przyszłym roku. O tym, że PlayStation 5 Pro powstanie mówiło się od dawna - pierwsze plotki pojawiły się równy rok temu, w marcu 2022 r. Co wtedy mówiono?

Więcej mocy. Dużo więcej mocy. Konsola miałaby otrzymać nowe serce od AMD, które pozwoliłoby obsługiwać rozdzielczość 8K, nadchodzące PlayStation VR2 otrzymałoby dużo więcej zasobów by oferować jeszcze lepsze doświadczenia. Konsola korzystałab z nowych czipów od TSMC wykonanych w procesie 4 lub 5 nm

PlayStation 5 Pro. Premiera w przyszłym roku?

Dziś temat powraca dzięki informacjom od Insider Gaming - serwisu zajmującego się plotkami i przeciekami z rynku gier wideo. Jak podają źródła, Sony chce, by PlayStation 5 Pro na rynku zadebiutowało pod koniec 2024 r. - cztery lata po premierze pierwszej wersji konsoli. Mocniejsze podzespoły oznaczają lepszą grafikę. Redaktorzy serwisu wskazują, że jedną z kluczowych funkcji nowej PS5 ma być lepsze wykorzystanie ray tracingu (technologia śledzenia promieni) w grach. Sugerować ma to m.in. wniosek patentowy jaki Sony Interactive Entertainment już rok temu złożyło w tej sprawie. Co ciekawe, do tych informacji odniósł się inny znany leaker - Jeff Grubb. W serii wpisów na Twitterze poddaje w wątpliwość te plotki w wątpliwość, choć nie wyklucza, że Japończycy pracują nad lepszą i wydajniejszą wersję systemu.

A wy? Co byście chcieli, żeby Sony wprowadziło do konsoli w wersji Pro? Poza oczywistymi zmianami w podzespołach można spodziewać się zmian w oprogramowaniu. Ja chętnie widziałbym odpowiednik Szybkiego Wznawiania (Quick Resume), które znajdziemy w konsolach Xbox Series X|S. Choć PS5 oferuje nieco zbliżoną funkcję - Aktywności, jednak nie jest to rozwiązanie pozwalające na szybki powrót do rozgrywki bez martwienia się o ekrany ładowania i przeklikiwanie się przez kolejne okna. Podzielcie się swoją listą życzeń w komentarzach.