Więcej konsol = większa sprzedaż. PS5 pierwszy raz wyprzedza Switcha!

Obietnica dotycząca większej dostępności konsol została spełniona

Chociaż PlayStation 5 zadebiutowało w listopadzie 2020 roku, to zakup konsoli do tej pory potrafi nie być łatwym zadaniem. Pudełka z konsolą na półkach sklepowych to prawdziwa rzadkość, która jednak ma stać się naturalną rzeczą.

Po wielu problemach z dostawami, które ciągną się od ponad 24 miesięcy, Sony twierdzi, że poradziło sobie z ogromnym popytem na PlayStation 5. Firma pod koniec stycznia obiecała bowiem, że wkrótce konsole PlayStation mają pojawić się w sklepach, a zakup sprzętu nie będzie dłużej problemem:

Jeśli chcesz kupić konsolę PS5, znalezienie jej u sprzedawców detalicznych na całym świecie powinno być teraz znacznie łatwiejsze.

Chociaż osobiście, przechadzając się po polskich sklepach, nie widzę większej poprawy, tak wyniki sprzedażowe wskazują na to, że tokijski gigant dotrzymał obietnicy.

PS5 pierwszy raz w historii wyprzedza Switcha

Jak donosi Famitsu, sprzedaż PlayStation 5 w Japonii wzrosła w lutym o 457 procent w skali rok do roku — w ciągu jednego miesiąca sprzedano bowiem 366 982 sztuki, co sprawia, że jest to najlepszy miesiąc sprzedaży w historii. Dla porównania, w lutym 2022 roku sprzedano 65 772 egzemplarze.

W Kraju Kwitnącej Wiśni (i oczywiście nie tylko) od dłuższego czasu najlepiej sprzedającą się konsolą bezkonkurencyjnie było Nintendo Switch. W zeszłym miesiącu sprzedał się jednak znacznie gorzej od propozycji Sony, gdyż hybrydowa konsola Nintendo sprzedała się w nakładzie 221 041 sztuk.

Sukces jest jednak widoczny również poza Japonią. Sprzedaż konsoli wzrosła w Europie o 202 procent w styczniu 2023 roku w porównaniu z tym samym miesiącem 2022, a na całym świecie w okresie Bożego Narodzenia 2022 w skali rok do roku sprzedaż konsoli wzrosła o 83 procent.

Sony ponownie dominuje na swoim ojczystym rynku

Dla Sony kluczowy jest fakt, że PlayStation 5 zdołało wyprzedzić Nintendo Switch. Oczywiście wpływ na to niewątpliwie ma fakt, że dostępność PS5 się zwiększyła, lecz niewykluczone, że kluczową rolę odegrało również w tym to, że Switch… cóż, po prostu coraz mniej nadaje się do grania.

O tym, że hybrydowa konsola wielkiego N jest za słaba na dzisiejsze standardy, wiemy już od dawna. Doszło do sytuacji, w której nawet gry na wyłączność na Switcha działają bardzo wątpliwie (przerażający poziom animacji i tekstur w Pokemon Legends: Arceus, problemy Kirby and the Forgotten Land czy niezwykłe spadki klatek na sekundę w Bayonetta 3), nie mówiąc już o tytułach zewnętrznych deweloperów. Switch powinien się już udać na zasłużoną emeryturę, co bez dwóch zdań dobitnie uświadomił nam Steam Deck.

W kwestii gier mimo wszystko Nintendo nadal nie ma sobie równych

Co jednak ciekawe, w wynikach sprzedażowych gier w Kraju Kwitnącej Wiśni, Nintendo nadal nie ma sobie równych — lecz do tego zdążyliśmy się już przyzwyczaić, nawet przez wyniki sprzedażowe w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. Według profilu Game Data Library na Twitterze, na dzień 26 lutego 2023 roku 15 najlepiej sprzedających się gier detalicznych w Japonii to prawie same produkcje na Switcha. Pokémon Scarlet i Violet zajmują ex aequo pierwsze miejsce, a Splatoon 3, Fire Emblem Engage, Kirby's Return to Dreamland Deluxe i Mario Kart 8 Deluxe zamykają pierwszą piątkę. Trzeba przyznać, że jest to naprawdę imponujące — chociaż wszystko wskazuje już na to, że nowa konsola Nintendo jest zwyczajnie koniecznością.

Źródła: Famitsu, Game Data Library (Twitter)