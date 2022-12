Sony szykuje się do premiery odświeżonej wersji PlayStation 5. Nie będzie już wyboru między wersją z napędem i bez. Gracze otrzymają za to możliwość kupienia zewnętrznego czytnika płyt Blu-Ray.

PlayStation 5 pojawiło się w sprzedaży w listopadzie 2020 r. i od ponad dwóch lat jest towarem gorącym i bardzo przyciągającym uwagę graczy. Opóźnienia w chińskich fabrykach i braki dostaw od dawna powodują problemy z dostępnością sprzętu - w szczególności w najgorętszych okresach zakupowych. Wykorzystują to sklepy sprzedające zestawy składające się z samej konsoli, gry i akcesoriów licząc sobie za nie pokaźne sumy. Nie pomaga też fakt, że w ofercie mamy dwa modele PlayStation 5 - podstawowy wyposażony w czytnik płyt Blu-Ray oraz wersję Digital, na której uruchomimy wyłącznie cyfrowe wersje gier.

PlayStation rozwiąże problem dostępności konsol PlayStation 5?

Kilka miesięcy temu pisaliśmy, że Sony szuka rozwiązania problemu z dostępnością obu edycji konsoli PlayStation 5 na rynku. Serwis Insider Gaming podawał, że firma pracuje nad odświeżonym modelem wyposażonym w... odłączany, zewnętrzny napęd Blu-Ray. Nowa, odchudzona konstrukcja nawiązująca wyglądem do obecnych na rynku konsol PS5 jednak tańsza w produkcji i z opcjonalnym napędem ma rozwiązać problem produkcji dwóch różnych sprzętów, które trafiają do sklepów na całym świecie.

Temat PlayStation 5 w wersji z odpinanym napędem powraca ponownie za sprawą Toma Hendersona z serwisu Insider Gaming. Według jego źródeł model ten trafił już do wybranych osób, które mają okazję testować nowe PlayStation 5 i ich wrażenia są pozytywne. Sprzęt działa bez zarzutów, co może oznaczać, że w niedługiej przyszłości powinniśmy otrzymać oficjalne zapowiedzi od Sony.

Henderson w osobnym wpisie na Twitterze zwraca też uwagę, że nowy model PlayStation 5 nadal będzie dostępny w dwóch wersjach. Jednak zamiast sprzedawać dwóch osobnych sprzętów - jednego z czytnikiem płyt, drugiego bez; Sony będzie oferowało zestaw bez czytnika i z czytnikiem. Co ciekawe, czytnik ma być również sprzedawany osobno, gdyby część graczy chciała jednak korzystać z gier fizycznych. Wcześniejsze doniesienia mówiły także, że sam czytnik będzie również kompatybilny z obecnymi na rynku konsolami PS5 w wersji Digital - gracze, którzy zdecydowali się na zakup tej wersji, będą mogli skorzystać z czytnika bez najmniejszych problemów.

PlayStation 5 w nowej odsłonie. Kiedy premiera?

Kiedy nowa wersja konsoli miałaby pojawić się w sprzedaży? Źródła podają, że Sony chciałoby wypuścić na rynek odświeżone PlayStation 5 we wrześniu przyszłego roku. Zostaje nam więc ponad 9 miesięcy zastanawiania się czy rzeczywiście do tego dojdzie - jeśli w ogóle. Warto pamiętać, że wciąż poruszamy się w świecie plotek i przecieków, które mogą okazać się całkowicie nietrafne. Z drugiej jednak strony wchodzimy w trzeci rok obecności PS5 na rynku. Patrząc na poprzednią generację, to właśnie trzy lata po premierze PlayStation 4 zapowiedziane zostały wersje Slim i Pro, które w sklepach zadebiutowały w tym samym roku. Sony ma więc możliwość powtórzenia tego samego kalendarza.