Xbox Game Pass to jedna z kluczowych usług subskrypcyjnych w branży gier wideo. Oferuje różne poziomy abonamentu, dzięki czemu zarówno użytkownicy Xbox, jak i komputerów PC mają dostęp do najpopularniejszych produkcji, w tym gier od studiów należących do Microsoftu, bez konieczności ich kupowania. Dodatkowo, obsługa chmury pozwala uruchamiać gry także na kompatybilnych telewizorach, smartfonach oraz tabletach, co daje jeszcze większą swobodę grania.

Każdego miesiąca pojawia się przynajmniej kilka mocnych produkcji, w które warto zagrać. W ostatnim czasie mieliśmy w czym wybierać: S.T.A.L.K.E.R. 2, Tom Clancy’s The Division 2, czy Metaphor ReFantazio. Gracze dostali również EA Sports FC 25, polskie The Alters, FBC: Firebreak i Lost in Random: The Eternal Die. Nie można też zapominać o kandydacie na grę roku – Clair Obscur: Expedition 33, które zbiera fantastyczne oceny, czy The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Wszystko to za kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Początek lipca przyniósł nam m.in. Little Nightmares II, premierowe Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, czy High On Life, które powróciło do katalogu Xbox Game Pass po kilku miesiącach nieobecności.

A co dostaniemy w drugiej połowie miesiąca? Właśnie poznaliśmy rozpiskę gier!

Xbox Game Pass w połowie lipca. W co zagracie?

17.07

RoboCop: Rogue City (Xbox Series X|S, PC, Chmura) Game Pass Ultimate PC Game Pass Game Pass Standard

My Friendly Neighborhood (Konsole, Chmura, PC) Game Pass Ultimate PC Game Pass



18.07

Back to the Dawn (Konsole, Chmura, PC) Game Pass Ultimate PC Game Pass



22.07

Abiotic Factor (Xbox Series X|S, PC, Chmura) Game Pass Ultimate PC Game Pass



23.07

Wheel World (Xbox Series X|S, PC, Chmura) – premiera Game Pass Ultimate PC Game Pass



24.07

Wuchang: Fallen Feathers (Xbox Series X|S, PC, Chmura) – premiera Game Pass Ultimate PC Game Pass



29.07

Grounded 2 (Xbox Series X|S, PC, Chmura) – premiera w ramach Game Preview Game Pass Ultimate PC Game Pass



1.08

Farming Simulator 25 (Konsole, Chmura, PC) Game Pass Ultimate PC Game Pass Game Pass Standard



Posiadacze abonamentu Gbox Game Pass powinni też pamiętać o nowej usłudze, którą Microsoft udostępnił kilka miesięcy temu. Chodzi oczywiście o Retro Classics. Jak sama nazwa wskazuje, to dostęp do stale rozbudowywanego klasycznych produkcji z poprzednich generacji konsol i retro-komputerów PC. Abonenci Game Passa mogą uzyskiwać dostęp do klasycznych wersji gier retro za pośrednictwem swojego, wyszukując i instalując aplikację Retro Classics za pośrednictwem konsoli lub aplikacji Xbox na komputerze. Aplikacja Retro Classics jest dostępna do grania na konsoli, komputerze i na obsługiwanych urządzeniach z grami w chmurze.

Microsoft daje, Microsoft zabiera. Co zniknie z Xbox Game Pass?

Zapowiedzi nowych gier to także informacja o tytułach, które w najbliższym czasie znikną z biblioteki. Co zostanie usunięte w najbliższym czasie?

31.07