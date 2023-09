Czytelnicy zdecydowali. Płatny Twitter oznacza tylko jedno

Temat pomysłu Elona Muska na to, czy Twitter/X powinien być płatny, czy też nie, ciągle jest żywy i z obu stron pojawiają się głosy, czy miliarder powinien to zrobić, czy też jest to błędny kierunek. Oczywiście, nie mając dostępu do dokładnych danych finansowych, wpływów z reklam, kosztów utrzymania usługi oraz możliwości skalowania biznesu w górę i w dół, wszystkie deklaracje są nieco wróżeniem z fusów. Jednak finalnie wszystko rozbija się o jedną kwestie - ile osób będzie chciało realnie zapłacić za Twittera w nowej formie.

Tutaj właśnie sam upatruje źródła "upadku" tego pomysłu, bądź też - upadku samego Twittera, jeżeli ten zostanie wprowadzony w życie. Moim zdaniem znikoma część użytkowników będzie chciała zapłacić, nawet symbolicznie, za dostęp do platformy, która obecnie i tak nie może się pochwalić dużą liczbą odbiorców jak na standardy social media. Na samym końcu tamtego tekstu zamieściłem proste pytanie, czy czytelnicy Antywebu chcieliby zapłacić za dostęp do X.

Odpowiedź jest jednoznaczna i Muskowi nie będzie się podobać

Tak, jak można było się spodziewać, większość z czytelników Antywebu opowiedziała się przeciwko pomysłowi, deklarując, że za dostęp do platformy nie zamierza płacić. Tylko 8 proc. dało znać, że ma taki zamiar. A pamiętajmy, że mówimy tu o czytelnikach Antywebu, czyli osobach, które interesują się nowymi technologiami i internetem i, potencjalnie, mają więcej powodów, by za dostęp do Twittera/X zapłacić. Jeżeli takie badanie byłoby przeprowadzone na ogóle społeczeństwa, a więc - na tych, do których Musk chce ze swoją usługą dotrzeć - myślę, że wyniki byłyby dla Elona jeszcze bardziej druzgoczące.

Jednak nawet tutaj ponad 75 proc. osób wskazało, że nie zapłaciłoby abonamentu za dostęp do X, podczas gdy tylko nieco ponad 7 proc. zdecydowałoby się na taki krok/ Jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę tylko osoby, które odpowiedziały "tak" lub "nie", odpowiedź negatywną zadeklarowało 91 proc. osób posiadających konto na portalu. Jeżeli więc taka statystyka miałaby przełożenie na rzeczywistość i Twitter z dnia na dzień stałby się płatny, liczba jego miesięcznych użytkowników z miejsca spadłaby z 350 mln do nieco ponad 31 mln, a przypominam - jak najbardziej uważam, że przez charakterystykę tego portalu odsetek osób, które zapłaciłyby za Twittera jest znacznie większy, niż w rzeczywistości.

Źródło: Depositphotos

Myślę, że jest to wystarczający powód, by taka opcja nigdy nie została wprowadzona, ale z drugiej strony - Musk nie raz pokazał, że nie kieruje się logiką, szczególnie, jeżeli chodzi o zarządzanie platformą społecznościową. Jest więc bardzo możliwe, że taką opcje wprowadzi tylko i wyłącznie dlatego, że będzie wierzył w jej powodzenie. Ale skutki takiej decyzji dla Twittera chyba już wszyscy możemy przewidzieć.

