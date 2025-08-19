Serialowy „Fallout” powraca z drugim sezonem. Wiemy, kiedy premiera!

Jeszcze w tym roku na Amazon Prime Video powróci jedna z najlepszych adaptacji gier wideo. Znamy szczegóły drugiego sezonu „Fallout”.

Serial „Fallout” okazał się ogromnym zaskoczeniem i jednocześnie jedną z najlepiej ocenianych ekranizacji gier wideo. Pierwszy sezon zdobył gigantyczną popularność, przyciągając przed ekrany miliony widzów na całym świecie. Produkcja dostępna na Amazon Prime Video przewyższyła oczekiwania – zwłaszcza że po kiepsko ocenionych „Pierścieniach Władzy” mało kto spodziewał się, że platforma zdoła tak dobrze przenieść kolejną kultową markę na mały ekran. Tymczasem otrzymaliśmy produkcję, która realnie aspiruje do miana jednej z najlepszych adaptacji gier wideo.

Pierwszy sezon liczy 8 odcinków i w całości dostępny jest na Amazon Prime Video. Jeszcze przed jego premierą potwierdzono zamowienie na kolejny, a w przygotowaniu jest trzeci. Oznacza to, że przygody Lucy, Ghula i Maximusa potrwają zdecydowanie dłużej, niż można było pierwotnie zakładać.

„Fallout” powraca z drugim sezonem. Premiera jeszcze w tym roku

Amazon przedstawia pierwszy teaser drugiego sezonu serialu, w którym na ekran powracają znani bohaterowie. W produkcji występują Ella Purnell („Yellowjackets”, „Sweetpea”), Aaron Moten (Emancipation, Father Stu), Walton Goggins („The White Lotus”, „The Righteous Gemstones”), Kyle MacLachlan („Twin Peaks”), Moisés Arias („The King of Staten Island”) i Frances Turner („The Boys”). Dołącza do nich m.in. Dave Register, Zach Cherry, Johnny Pemberton, Rodrigo Luzzi, Annabel O’Hagan oraz Xelia Mendes-Jones.

Nowy sezon będzie kontynuacją wydarzeń z wielkiego finału sezonu pierwszego i zabierze widzów w podróż przez pustkowia Mojave do postapokaliptycznego miasta New Vegas.

Wraz z pierwszym zwiastunem potwierdzono oficjalnie, że serialowy „Fallout” na Amazon Prime Video powróci 17 grudnia (premiera w USA), a każdy kolejny odcinek pojawiać się będzie co tydzień. Podobnie, jak w przypadku pierwszej serii, będziemy mieć 8 odcinków, z czego finałowy na platformie pojawi się 4 lutego 2026 r. Na ten moment nie wiadomo, jak długo przyjdzie nam czekać na trzeci sezon. Prace na planie powinny już trwać, co daje szansę, że serial powróci na Prime Video jeszcze w 2026 r. Czy tak będzie? Przekonamy się w przyszłym roku.