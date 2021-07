Płatności BLIK bez dodatkowej autoryzacji na Allegro. Co dalej?? Płatności na mrugnięcie okiem?

Dlatego uważam, że nie ma absolutnie żadnej potrzeby, by zmieniać coś co świetnie działa i nie sprawia żadnych problemów. Wchodzimy do dowolnego sklepu internetowego, wybieramy produkt, dodajemy do koszyka, klikamy płatność, wybieramy BLIKA, przepisujemy jego kod z aplikacji mobilnej naszego banku i w tej samej aplikacji jeszcze raz ją potwierdzamy. Na potwierdzeniu tym widzimy, od kogo, co i za jaką cenę kupujemy, po czym dopiero zatwierdzamy płatność.

Całość zajmuje może z minutę, idealnie. Już z pewnym sceptycyzmem odebrałem pojawienie się opcji dodania danego sklepu internetowego do zaufanych w aplikacji mobilnej banku i zatwierdzania płatności bez przepisywania kodu BLIK przy kolejnych zakupach. Jednak nadal było to akceptowalne, bo nadal potwierdzaliśmy płatność w aplikacji bankowej, gdzie widzieliśmy szczegóły tej płatności.

Projekt, do którego dotarł Cashless zakłada pozbycie się i tej metody dodatkowej autoryzacji. Autor podlinkowanego materiału widział ten proces na własne oczy, więc możemy zakładać, iż tak będzie właśnie wyglądał. Tak więc, podobnie jak w metodzie One Click, dostępnej już na Allegro, dodajemy tę platformę do zaufanych i przy kolejnych zakupach klikamy jedynie w opcję płatności BLIK, a płatność zostaje zrealizowana już bez żadnych dodatkowych kodów czy autoryzacji w aplikacji bankowej.

Uważam to za niebezpieczny kierunek. Już teraz wiele jest ataków na BLIKA, na przykład na Facebooku, przed którymi można się jeszcze uchronić, jeśli jesteśmy czujni i uważnie przeczytamy informację komu i ile przelewamy pieniędzy, na potwierdzeniu transakcji w aplikacji bankowej. Strach pomyśleć, co może się wydarzyć bez tego ostatniego etapu w przyszłości, kiedy kupujący przyzwyczają się do zakupów BLIKIEM na prawdziwy jeden klik na tej najpopularniejszej platformie sprzedażowej w Polsce.

Naprawdę nie rozumiem, w czym problem nadal potwierdzać ostatecznie płatność BLIKIEM w aplikacji mobilnej banku, która trwa przecież zaledwie kilka sekund. Wiem oczywiście, że nie będzie przymusu do korzystania z tej opcji, ale patrząc bo rosnącej popularności BLIKA, kupujący równie chętnie zaczną korzystać z tej nowej opcji, zmieniając przy tym dobre przecież nawyki i przyzwyczajenia związane z koniecznością dodatkowego potwierdzania takich transakcji w aplikacji mobilnej swojego banku.