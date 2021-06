Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA:

Jesteśmy wiodącą marką płatniczą w Polce oraz liderem europejskim w obszarze mobilnych płatności w e-commerce. Udział BLIKA we wszystkich transakcjach finansowych zrealizowanych w aplikacjach polskich banków w 2020 osiągnął poziom 44 proc. Pod koniec roku BLIK wyprzedził karty płatnicze wydane przez polskie banki w liczbie transakcji w globalnym e-commerce –polskim i zagranicznym.

To same transakcje i użytkownicy, ale BLIK to też biznes, który musi na siebie zarabiać. Tutaj w końcu mają się czym pochwalić, notując wzrost przychodów w 2020 roku na poziomie 71% w porównaniu z 2019 roku, z 41,3 mln do 70,6 mln zł.