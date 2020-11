Opcja zdalnego otwierania skrytek w Paczkomatach pojawiła się w InPost Mobile na początku listopada ubiegłego roku, już wtedy zapowiedziano, że to początek innowacji w tej aplikacji. Teraz przyszedł czas na nadawanie paczek.

Rafał Brzoska, prezes InPost:

To jest pierwsze w Polsce tak innowacyjne rozwiązanie, czyli wygodna usługa mobilnego nadawania paczek – w trybie 24/7, dla każdego z ponad 5,2 mln aktywnych użytkowników aplikacji InPost. Jest to odpowiedź na potrzeby konsumentów – oferujemy usługę, która jest w pełni bezetykietowa, a przez to wygodna i szybka. Teraz każdy – gdziekolwiek jest, cokolwiek robi – ma opcję, która pozwoli na nadanie przesyłki w każdym momencie, w każdym miejscu – dzięki nadaniom w aplikacji InPost Mobile. Tym samym spełniamy złożoną obietnicę i robimy kolejny znaczący krok w uczynieniu z naszej aplikacji centrum zarządzania przesyłkami. Oferujemy Polakom skok technologiczny – koniec z wysyłaniem przesyłek w placówkach czy sklepach!