O tym że cenzura w Chinach działa i ma się dobrze nikogo specjalnie przekonywać chyba nie trzeba. Państwo Środka rządzi się własnymi prawami i niektóre decyzje wyglądają dość… dziwnie. Kto był, ten wie, że bez wcześniejszego przygotowania — nie skorzystamy w Chinach chociażby z usług Google. A te przecież dla europejskich i amerykańskich użytkowników są tak naturalne, jak oddychanie. I choć jest spora część produktów które nigdy nie docierają na tamtejszy rynek (i vice versa), to usunięcie gry po ośmiu latach wygląda marnie. I jednoznacznie pokazuje, że zgody na publikację mogą być odebrane w każdej chwili. Taka przygoda spotkała właśnie twórców popularnej gry mobilnej Plague Inc., która cieszy się ogromną popularnością na całym świecie. A od czasu koronawirusa przybyło jej wielu nowych fanów.

Plague Inc. znika z chińskiego App Store. Zbyt bolesny temat na rozrywkę?

Plague Inc. to gra polegająca na… rozprzestrzenianiu wirusa dookoła świata. Stworzona przez Ndemic, a wydana osiem lat temu przez Miniclip, produkcja od premiery cieszy się sporą popularnością — co raczej specjalnie dziwić nikogo nie powinno. Stale rozwijana i serwująca nowe opcje, dopasowująca się do obowiązujących obecnie trendów, a — przy okazji — w ostatnich dniach wyjątkowo aktualna. Świat ogarnia panika związana z koronawirusem, więc dziwnym trafem gra w ostatnich tygodniach zyskała na popularności. I nie wiadomo czy to tematyka, czy inne elementy, nie spodobały się osobom odpowiedzialnym za zdjęcie gry z tamtejszego App Store’a, ale jedno jest pewne. Chińczycy w swoim rodzimym App Store, przynajmniej póki co, Plague Inc. nie znajdą.

Mamy ogromny szacunek dla naszych chińskich graczy i jesteśmy zdruzgotani, że nie są już w stanie uzyskać dostępu i grać w Plague Inc.

Co kraj, to inne podejście

Na tę chwilę ani chińska administracja, ani Apple, nie zabierają głosu w temacie i nie mówią co stoi za ich decyzją. Prawdopodobnie jednak związane jest to z koronawirusem i tym, że jest to wyjątkowo drażliwy i bolesny temat — nic, co w oczach tamtejszych urzędów warto przekształcać w luźną rozrywkę. Analityk z Niko Partners twierdzi, że nie jest też wcale wykluczone, że powodem usunięcia gry z App Store jest tamtejsza ostatnio dodana nowość: tworzenie fake newsów. Ciekawe jednak jest to, że w Stanach Zjednoczonych wykorzystuje się tę grę jako… narzędzie edukacyjne.

