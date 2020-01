Koronawirus z Wuhan – ludzkość ma świetnego kompana w walce z takimi zagrożeniami

BlueDot jest stworzony do takich zastosowań

BlueDot działający w kanadzie aktywnie przeszukuje media, agencje prasowe w poszukiwaniu danych na temat chorób roślin o zwierząt. Nadrzędnym celem BlueDot jest jak najszybsza reakcja – jeszcze przed tym, jak inne kraje zaczną wdrażać po swojej stronie kolejne procedury bezpieczeństwa. Ludzie mają to do siebie, że nie są w stanie pracować na ogromnych zbiorach danych – sztuczna inteligencja potrafiąca w krótkim czasie przeanalizować wiele komunikatów nadaje się do tego znakomicie.

Tym samym, Kanadyjczycy wiedzieli o tym, że nie warto podróżować do Wuhan / Chin jeszcze długo przed tym, jak WHO podało oficjalną informację o epidemii. Tydzień to natomiast szmat czasu w takich sytuacjach – biorąc pod uwagę jak rozbudowany jest obecnie ruch lotniczy i to, jak łatwy mamy dostęp do właściwie każdego miejsca na świecie (poza rzecz jasna lokalizacjami, które są odcięte od świata z powodów społecznych lub politycznych), liczy się wręcz każda godzina. BlueDot nie analizuje mediów społecznościowych, gdyż obawiano się szumów w danych. Natomiast ze względu na jego przeznaczenie, bazuje na danych z platform sprzedaży biletów lotniczych. Takie informacje przetwarza następnie algorytm, który jest w stanie ocenić, jaki będzie dalszy przebieg epidemii. I tak, BlueDot „wiedział” o tym, że koronawirus rozprzestrzeni się m. in. na Japonię jeszcze przed tym, jak do tego doszło. To nie magia – to po prostu siła sztucznej inteligencji.

Sztuczna inteligencja, jaka napędza BlueDot to potężne narzędzie, jednak w dalszym ciągu należy polegać na ludziach w takich sytuacjach. To nie jest tak, że AI jest absolutnie samodzielna – przed przekazaniem komunikatu dalej, muszą go sprawdzić ludzie – stanowią oni „ostateczny filtr” i to od ich analizy zależy to, czy informacja zostanie wysłana w świat. Podobnie było w przypadku koronawirusa z Wuhan – przed wystosowaniem komunikatów do klientów BlueDot, sprawdzili go naukowcy, którzy ocenili jakość pracy AI oraz porównali te dane z innymi opracowaniami.

W większości krajów świata wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia m. in. na lotniskach i granicach związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Wuhan – oprócz tego dysponujemy takimi rozwiązaniami jak BlueDot, które są w stanie szybciej reagować na podobne incydenty. Dzięki temu jesteśmy w stanie minimalizować skutki epidemii, głównie poprzez informowanie społeczeństwa o ryzyku. Czy jest się czego obawiać? Oczywiście, jednak nie popadajmy w panikę. Wystarczy stosować się do komunikatów, które pojawiają się w mediach i stosować podstawowe środki ostrożności.