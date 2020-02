Alert RCB o zagrożeniu koronawirusem

Alert RCB edukuje o koronawirusie i daje całą listę zaleceń

Treść rozsyłanej wiadomości brzmi:

UWAGA! Ministerstwo Zdrowia: Zagrozenie koronawirusem. Zapoznaj sie z informacjami na stronie http://gov.pl/koronawirus lub zadzwon na infolinie: 800 190 590

Dostępny tam odnośnik przekierowuje do strony internetowej, której pełen adres wygląda tak: https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie. Jak pewnie już wywnioskowaliście, w całości jest ona poświęcona nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19. Jej twórcy w skondensowanej formie zawali tam cały pakiet informacji zarówno na temat samej choroby, jej przyczynach oraz temu, na co zwracać uwagę i jak się przed nią ochronić. Lista zaleceń nie należy do specjalnie obszernych, ale jest wykonana schludnie i odpowiada na wszystkie najważniejsze pytania. Najciekawszym wydał mi się fragment związany z maseczkami. Bo tych zaczęło brakować już nie tylko w krajach azjatyckich, ale także coraz gorzej wygląda to w innych częściach świata. Czy faktycznie warto się nimi zainteresować? Odpowiedź nie jest wcale jednoznaczna:

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2 Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego. Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości). Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek. Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.

Jeżeli macie jakiekolwiek pytania czy wątpliwości, śmiało możecie skorzystać z dostępnej przez całą dobę infolinii NFZ: 800-190-590.